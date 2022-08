Pas de drogue, juste beaucoup de danse à la fête : Premier ministre finlandais

Copenhague, Danemark –

La Première ministre finlandaise a déclaré qu’elle n’avait pris aucune drogue lors d’une fête “sauvage” dans une maison privée, ajoutant qu’elle n’avait rien fait de mal en se décoiffant et en faisant la fête avec des amis.

Une vidéo publiée sur un réseau social montre six personnes dansant et imitant une chanson devant une caméra, dont la Première ministre finlandaise Sanna Marin. Plus tard dans la vidéo, Marin, 36 ans, est à genoux sur ce qui semble être la piste de danse avec ses bras derrière sa tête dansant tout en imitant une chanson.

“Je suis déçue que cela soit devenu public. J’ai passé la soirée avec des amis. J’ai fait la fête, assez sauvage, oui. J’ai dansé et chanté”, a-t-elle déclaré jeudi à la chaîne de télévision finlandaise YLE.

“Je n’ai pas consommé de drogue moi-même, ni rien d’autre que de l’alcool. J’ai dansé, chanté, fait la fête et fait des choses parfaitement légales. Je n’ai pas non plus été dans une situation où je saurais que d’autres le font de cette façon”, Marin dit, selon le journal Hufvudstadsbladet.

On ne savait pas quand la fête, à laquelle auraient assisté Ilmari Nurminen, membre d’Eduskunta, ou parlement, pour le Parti social-démocrate de Marin, et la chanteuse finlandaise Alma, a eu lieu.

Marin – qui est devenue en décembre 2019 la plus jeune Premier ministre finlandaise de tous les temps – a déclaré qu’elle passait son temps libre avec des amis comme les autres de son âge et qu’elle avait l’intention de continuer à être la même personne qu’avant.

“J’espère que c’est accepté. Nous vivons dans une démocratie et lors des élections, tout le monde peut décider de ces questions”, a-t-elle déclaré, selon YLE.

Les critiques ont souligné que la Finlande, qui partage une frontière terrestre de 1 340 kilomètres (832 milles) avec la Russie, fait face à des prix élevés de l’électricité, entre autres problèmes liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Le pays a récemment abandonné sa position de neutralité de longue date et a demandé à rejoindre l’OTAN.

En juillet, Marin a assisté à un festival de rock finlandais populaire. En décembre, elle a présenté des excuses publiques après être sortie en boîte jusqu’à 4 heures du matin sans son téléphone professionnel, n’ayant donc pas été informée qu’elle avait été en contact étroit avec une personne positive au COVID-19. Elle n’a pas été testée positive.