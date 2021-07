S’exprimant à l’issue d’une table ronde de deux jours, Darrieussecq a déclaré que « il n’y a pas eu de dissimulation de l’État », rejeter les allégations La France a cherché à dissimuler l’étendue des retombées des essais nucléaires et à exclure toute excuse officielle.

L’événement avait été organisé par le président français Emmanuel Macron pour confronter l’héritage des 193 essais nucléaires sur les atolls de Moruroa et Fangataufa dans l’océan Pacifique, entre 1966 et 1996. Les sites restent inaccessibles à ce jour et seuls 63 civils ont été indemnisés pour avoir été exposés aux radiations des tests.

Plus tôt cette année, après avoir examiné des milliers de documents déclassifiés sur les essais nucléaires, une enquête menée par le média Disclose a affirmé que « Les autorités françaises ont caché le véritable impact des essais nucléaires. »

Macron a personnellement assisté à la réunion jeudi, mais il n’a pas publié de déclaration publique sur l’événement ou les allégations concernant les actions de la France.

Edouard Fritch, le président de la Polynésie française, a exprimé sa déception face à la réticence des autorités parisiennes à faire amende honorable pour les essais nucléaires ou à reconnaître l’ampleur de l’impact. « Nous avons senti que le président de la république avait une réelle volonté de tourner cette page douloureuse pour nous tous, avec les moyens qu’il faudra mettre en place à l’avenir, afin que les Polynésiens puissent reconstruire la foi que nous avons toujours eue. En France, » Fritch a déclaré, après l’événement de deux jours.

Auparavant, la France avait accepté que les tests aient « impacter, » avec le président de l’époque, François Hollande, reconnaissant l’effet qu’il a eu sur la santé des résidents et l’environnement régional. Cependant, il a défendu le ddécision de procéder aux essais, affirmant que « la France n’aurait pas d’armes nucléaires et n’aurait donc pas de dissuasion nucléaire » sans eux.

