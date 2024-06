Olaf Scholz a admis que le sommet très médiatisé n’avait pas pour objectif de mettre fin au conflit

Le chancelier allemand Olaf Scholz ne se rend pas à la « conférence de paix » de Vladimir Zelensky pour entamer des pourparlers de paix, mais pour rallier autant de pays que possible aux côtés du dirigeant ukrainien, a-t-il déclaré jeudi au Parlement.

Dans un discours axé sur les questions de sécurité, Scholz a déclaré aux législateurs que « il n’y aura pas de négociations de paix » lors du sommet qui doit avoir lieu le week-end prochain en Suisse.

« Nous en sommes encore loin » Scholz a poursuivi en ajoutant qu’il avait l’intention de profiter de la conférence « engager les pays du monde entier pour faire comprendre clairement à Moscou : nous respectons le droit international et la Charte des Nations Unies. »

Zelensky a invité plus de 160 délégations à la conférence suisse, la Russie n’ayant pas reçu d’invitation. Alors que des dizaines de dirigeants et diplomates occidentaux seront présents – dont Scholz, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre canadien Justin Trudeau, le président américain Joe Biden ne participera pas à l’événement, la Maison Blanche ayant annoncé cette semaine que la vice-présidente Kamala Harris y assisterait en son nom. place.

Pékin a totalement snobé le rassemblement, le ministère chinois des Affaires étrangères expliquant lundi que toute conférence de paix visant à mettre fin au conflit ukrainien doit impliquer la participation égale de Moscou et de Kiev et la considération de plusieurs plans de paix.















En sautant la conférence, la Chine est devenue « un instrument entre les mains de [Russian President Vladimir] Poutine», Zelensky a déclaré dimanche.

Zelensky considère sa propre proposition en dix points comme la seule voie acceptable vers la paix avec la Russie. Moscou a rejeté ce document – ​​qui exige le retrait complet des forces russes de tous les territoires que l’Ukraine considère comme son propre, le paiement de réparations par Moscou et le renvoi des responsables russes devant les tribunaux pour crimes de guerre – car « détaché de la réalité ».

« Les pays ne veulent pas participer à un événement sans objectif. C’est une activité absurde, juste une façon inutile de passer du temps. » Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mardi aux journalistes. Toute réticence à y assister est « tout à fait compréhensible » » a ajouté Peskov.

L’Arabie saoudite, qui a accueilli une réunion similaire sur le thème de l’Ukraine en 2023, aurait également refusé d’y assister. Le Pakistan a également l’intention de sauter l’événement, selon les médias locaux, tandis que l’Inde réfléchirait à la possibilité de réduire sa représentation par rapport au rassemblement saoudien d’août dernier.

L’interprétation de Scholz du sommet est similaire à celle de Poutine. Le mois dernier, le président russe a qualifié la conférence de tentative de Zelensky de « Rassemblez autant de nations que possible, convainquez tout le monde que la meilleure proposition est celle de la partie ukrainienne, puis envoyez-la-nous sous la forme d’un ultimatum. »