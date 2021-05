«  Pas de discussion, pas d’action  »: Tyson Fury riposte contre Anthony Joshua alors que les discussions pour la confrontation des poids lourds stagnent

Les négociations entre Fury et les camps de Joshua ont progressé à un rythme d’escargot depuis qu’une supposée percée a été atteinte l’été dernier, le combat potentiel frappant plusieurs autres obstacles et faux départs dans les mois qui ont suivi.

On pense que les retards dans l’annonce officielle de la lutte pour l’unification du titre des poids lourds ont été liés à des difficultés à trouver un emplacement pour accueillir l’événement ainsi qu’une date qui satisfasse toutes les parties dans les négociations houleuses.

Mais au milieu de rapports robustes selon lesquels l’Arabie saoudite a été épinglée comme le lieu probable pour accueillir le méga-combat des poids lourds, Joshua s’est adressé aux médias sociaux pour demander à Fury de cesser de postuler et d’accepter les conditions de ce qui serait le combat le plus important entre tous les Britanniques en une génération.

«Spartiate.» Je suis fatigué. Mes fans sont fatigués. Vos fans sont fatigués. Nous sommes tous fatigués du discours. Moins de bavardage. Plus d’action!@Tyson_Fury. – Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 10 mai 2021

viens en chercher puis tu gros moche Dosser ???? VOTRE NO TALK NO ACTION. pic.twitter.com/5x942s4OQd – TYSON FURY (@Tyson_Fury) 11 mai 2021

« spartiate», A écrit Joshua sur Twitter.Je suis fatigué. Mes fans sont fatigués. Vos fans sont fatigués. Nous sommes tous fatigués du discours. Moins de bavardage. Plus d’action!«

Fury a répondu à la fouille, suggérant que Joshua était le responsable des négociations lentes et prolongées: « Viens en chercher alors tu es gros dosser laid ???? VOUS N’ÊTES PAS DE PARLER PAS D’ACTION», a-t-il répondu.

Pendant ce temps, Fury a promis de livrer Joshua « une bonne cachette » en discutant du combat avec son promoteur le week-end dernier alors qu’il était au Texas où il soutenait Billy Joe Saunders dans son effort infructueux pour donner à Canelo Alvarez juste la deuxième défaite de sa carrière légendaire.

« J’ai hâte d’avoir le gros dosser sur le ring et de lui donner une bonne cachette et de prouver au monde à quel point il est un faux, et qu’il n’y a qu’un seul champion poids lourd dominant et qu’il s’appelle le Gypsy King», A déclaré Fury à Hearn dans un épisode du podcast« No Passion, No Point »de la BBC.

« Je vais couper Anthony Joshua comme un couteau chaud dans le fromage. C’est comme ça que ça va être facile. Quand il se fait craquer dans la mâchoire, c’est comme avoir un œuf à la coque avec une fente au milieu, il ne peut pas être réparé. Il ira.

« Je vais même donner mon plan de jeu: ce sera un crochet gauche en échec directement à la tempe, ses jambes iront et il tombera sur son visage. Il peut se relever et ensuite je l’assommerai avec le dessus droit. Bonne nuit, assez dit. «