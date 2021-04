L’ancien avocat du gouvernement britannique a appelé à des changements urgents dans la manière dont les lois sur les coronavirus sont élaborées après un an sans «débat parlementaire significatif ni examen approfondi».

Sir Jonathan Jones QC, qui a démissionné de son poste de chef du département juridique du gouvernement en novembre à la suite de l’accord de retrait du Brexit, a déclaré que l’utilisation continue des pouvoirs d’urgence contournait les députés.

Il a déclaré au Comité de la justice du Parlement que des lois sans précédent n’avaient pas été débattues ni même présentées à la Chambre des communes avant d’entrer en vigueur.

«Bien que cela soit compréhensible dans le feu de la pandémie et que la législation prévoie une procédure d’urgence, la question est de savoir si cela devrait devenir la valeur par défaut», a ajouté Sir Jonathan.

«Au cours de toute l’année, la capacité de contrôle parlementaire a été sensiblement éliminée. Ce n’est pas souhaitable et ce n’est pas ce qui aurait été voulu lors de la création de ces pouvoirs exceptionnels.

Sir Jonathan a déclaré que cette pratique signifiait qu’il y avait eu «un débat parlementaire significatif ou un examen minutieux avant l’entrée en vigueur des lois» et qu’au moment où les changements étaient débattus rétrospectivement par les députés, il était souvent «trop tard» car de nouveaux changements avaient été apportés entre-temps. .

Les textes réglementaires en vertu de la Loi sur la santé publique, connus sous le nom de Règlement sur la protection de la santé, ont été utilisés pour resserrer et alléger les restrictions depuis le premier verrouillage.

Depuis mars 2020, les réglementations ont divergé en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord et ont changé plus de 60 fois rien qu’en Angleterre.

Ils ont permis au gouvernement de créer de nouvelles infractions pénales, passibles d’arrestation et d’amendes allant jusqu’à 10 000 £ pour avoir enfreint des restrictions sans précédent sur les rassemblements, les déplacements et les voyages.

Sir Jonathan a déclaré que bon nombre des modifications avaient été apportées à «très court préavis», ce qui signifie que la police et les avocats n’avaient pas eu la chance de lire et de comprendre les détails des nouvelles lois avant leur entrée en vigueur.

«Au cours de la pandémie, nous avons constamment vu des règlements rédigés et publiés, parfois juste avant leur entrée en vigueur, parfois une question d’heures et parfois de quelques jours», a-t-il déclaré aux députés. «Cela rend la vie très difficile pour ceux qui veulent savoir ce que sera la loi.»

L’ancien fonctionnaire a déclaré que des changements majeurs avaient été annoncés par les annonces des ministres, mais qu’il n’était «pas bon» pour la police et les avocats de se fier aux conférences de presse.

«Il est très courant de voir des gens ne sachant tout simplement pas où trouver la loi, ou si elle a été publiée quelques heures avant l’entrée en vigueur des changements», a-t-il ajouté.

«Cela fait fondamentalement partie de l’état de droit que vous puissiez découvrir ce qu’est la loi et ce que l’on attend de vous.»

Sir Jonathan a déclaré que les procédures précipitées avaient semé la confusion sur ce que la loi disait à divers points, les écarts entre la législation et les directives du gouvernement, et les différentes approches des différentes forces de police.

«Il se peut que certaines de ces leçons soient apprises, mais le gouvernement compte toujours sur la procédure d’urgence», a-t-il déclaré aux députés, accusant les ministres de tomber dans de «mauvaises habitudes».

«À l’avenir, nous devrions essayer de renverser ces habitudes et accorder plus de temps et plus de débats.»

Il a appelé le gouvernement à trouver un moyen de faire des lois sur les coronavirus qui «permettraient au parlement d’avoir son mot à dire avant qu’un instrument entre en vigueur ou du moins très peu de temps après».

Plus tôt mardi, un chien de garde a déclaré que les hauts responsables de la police étaient «frustrés» du manque de préavis donné avant les nouvelles lois sur les coronavirus et n’avaient pas été en mesure de fournir des orientations claires et opportunes.

L’Inspection de la gendarmerie HM a déclaré que les agents de police ne pouvaient être informés sur la manière d’appliquer les nouvelles lois qu’une fois que le gouvernement avait publié la législation dans son intégralité, mais certaines forces «ont entendu parler pour la première fois de certains changements lors des séances d’information télévisées quotidiennes du gouvernement à 17 heures».





«Parfois, ce qui était annoncé n’était que des conseils et n’était pas suivi de la législation et des conseils associés», indique le rapport.

«Cela a causé des difficultés opérationnelles et créé de la confusion parmi les officiers et le personnel.»

Une enquête récente de la Fédération de la police, qui représente plus de 130 000 agents en Angleterre et au Pays de Galles, a révélé que seulement un sur dix pensait que les lois Covid-19 étaient «claires».

Il y a eu de nombreux incidents très médiatisés où des policiers semblent avoir infligé à tort des amendes à des personnes pour avoir enfreint les directives du gouvernement, plutôt que la loi elle-même.

L’Inspection de la gendarmerie HM a noté que le Règlement sur la protection de la santé était passé de 11 à 123 pages au cours de l’année écoulée et qu’il était «difficile de les suivre», même pour la police.

«Leur difficulté a été aggravée par une confusion généralisée concernant le statut des annonces gouvernementales et des déclarations des ministres», a-t-il ajouté.

Le rapport cite la distanciation sociale, «rester local», «les déplacements essentiels» et les exercices quotidiens comme des exemples de directives gouvernementales qui n’ont jamais été adoptées par la loi.

Les inspecteurs ont ajouté: «Les ministres ne peuvent créer des infractions pénales que s’ils y sont autorisés par le parlement – ils ne peuvent pas le faire par le simple expédient d’exiger une action depuis un podium ou derrière un pupitre.

«Il est essentiel que la police soit perçue comme appliquant le droit pénal, et non comme agissant comme les agents coercitifs des ministres … rien ne doit être autorisé qui amène le public à croire que les ministres peuvent criminaliser les actions par décret puis appliquées par la police. »