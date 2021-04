La combinaison de complications probables de terrain rapide et de voyage signifie que The Revenant courra plus près de chez lui plutôt que d’aller à Newbury pour les Al Shaqab Lockinge Stakes.

Entraîné par Francis-Henri Graffard, The Revenant a remporté les Queen Elizabeth II Stakes à Ascot lors de la Journée des champions en octobre – après avoir terminé deuxième derrière King Of Change dans la course correspondante 12 mois plus tôt.

Véritable amateur de boue, le joueur de six ans est désormais susceptible de courir à Saint-Cloud samedi dans le Prix du Muguet.

Le Revenant a terminé troisième lors de son retour à Saint-Cloud dans un groupe trois ce mois-ci, et Graffard a indiqué qu’il aurait une entrée Royal Ascot.

Il a dit: « Tout va bien avec le cheval – c’est juste au moment où le sol est assez sec partout, et c’est tellement compliqué de voyager pour le staff et le jockey.

«Nous avons tout contre nous, donc je pense que nous allons rester à la maison et courir samedi dans le Prix du Muguet.

« Il aura une inscription dans le Queen Anne, mais cela dépendra des choses. Nous savons qu’il est très compétitif à l’automne. Nous pourrions le sauver jusque-là – mais d’un autre côté c’est un hongre avec très peu de kilomètres sur le horloge, afin qu’il puisse courir à nouveau.

« Il aura une entrée pour (Royal) Ascot, mais pour le Lockinge, c’était trop difficile de tout organiser. »

Une autre star dans l’écurie de Graffard est le vice-champion du Prix de l’Arc de Triomphe l’an dernier, In Swoop, qui a également terminé deuxième lors de son retour à ParisLongchamp récemment.

«J’étais content de cette course, car c’est un gros cheval et il avait besoin de la course, a dit Graffard.

«Il viendra pour ça et il va courir dans un Groupe 3 à Deauville dans quelques semaines.

« Il est inscrit à la Coronation Cup, nous verrons donc comment il est avant cela. Espérons que (Grand Prix de) Saint-Cloud pourra être une cible pour lui cet été (4 juillet).

«Il n’a pas besoin de terrain mou – il peut aller sur n’importe quel terrain.