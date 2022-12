Pas de date de retour pour Sancho en difficulté

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, a déclaré qu’il ne savait pas quand l’ailier Jadon Sancho reviendra dans l’équipe première, le joueur de 22 ans n’étant actuellement pas dans le bon état physique ou mental.

Sancho n’est pas avec l’équipe United lors d’une tournée de deux matches en Espagne pour préparer le retour de la Premier League plus tard ce mois-ci après la fin de la Coupe du monde au Qatar.

Au lieu de cela, a déclaré Ten Hag, Sancho est aux Pays-Bas et travaille individuellement avec des entraîneurs pour tenter de le remettre en forme.

“Il n’est pas assez en forme”, a déclaré Ten Hag aux journalistes en Espagne. “Nous ne l’avons pas vu lors des derniers matchs de United car il n’était pas dans le bon état de forme physique et il suit maintenant un programme individuel.

“Nous voulons qu’il finisse cela et espérons le revoir bientôt. Nous voulons le ramener le plus rapidement possible, mais je ne peux pas prédire quand ce sera.”

Jadon Sancho a marqué trois buts et ajouté une passe décisive en 14 apparitions cette saison. Photo de Robin Jones/Getty Images

Sancho a du mal à avoir un impact constant à Old Trafford depuis son transfert de 73 millions de livres sterling du Borussia Dortmund à l’été 2021.

Alors qu’il a fait un début de saison encourageant, marquant trois buts lors de ses huit premières apparitions en Premier League et en Ligue Europa, sa forme s’est essoufflée en octobre avant que la maladie ne l’exclue des quatre derniers matchs du club avant la pause de la Coupe du monde.

“Il était bon [in pre-season] mais aussi quand la ligue a commencé, il a joué de bons matchs comme Liverpool, Leicester et Arsenal”, a ajouté Ten Hag. “Après que nous ayons eu une baisse de niveau et ce qui se passe parfois, vous ne savez pas pourquoi ni ce qui en est la cause.

“C’est ce que nous faisons maintenant, en essayant de faire des recherches et maintenant nous essayons de le ramener là-bas. C’est une combinaison de physique mais aussi de mental.”

La baisse de forme de Sancho signifie qu’il a perdu sa place dans l’équipe d’Angleterre et n’a pas été sélectionné par l’entraîneur Gareth Southgate pour la Coupe du monde, malgré sa participation aux Championnats d’Europe l’année dernière.

“Il y a une énorme concurrence avec l’Angleterre”, a-t-il déclaré. “Même à la Coupe du monde, chaque match est difficile de savoir par qui commencer parce qu’il y a tellement de talent dans la ligne offensive.

“Quand vous ne le montrez pas semaine après semaine, vous pouvez tomber de l’équipe, c’est ce qui s’est passé.”

Man United a perdu ses deux matches amicaux en Espagne, contre Cadix et le Real Betis. Ils reviendront à la compétition à domicile contre Burnley dans la Coupe Carabao le 21 décembre.