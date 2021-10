Pas de date de début pour Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, déclare Mauricio Pochettino

L’entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino a déclaré samedi qu’il n’y avait toujours pas de calendrier fixe pour le défenseur blessé Sergio Ramos pour faire ses débuts pour le club. Ramos n’a plus joué pour le PSG depuis qu’il a rejoint les géants français pour un contrat de deux ans avec le Real Madrid en juillet, et s’est entraîné seul pour se remettre d’une blessure au mollet. « Nous suivons ses progrès au jour le jour. Nous espérons qu’il sera de retour dès que possible, mais pour le moment, nous ne pouvons pas dire quand », a déclaré Pochettino aux journalistes avant le déplacement de dimanche à Rennes en Ligue 1.

« Les joueurs blessés vivent les choses différemment du groupe. Difficile de s’intégrer sans pouvoir participer aux entraînements des équipes ou aux matchs.

«Mais c’est un joueur expérimenté. Quand il sera capable de s’impliquer, il s’adaptera rapidement. »

En plus de l’absence continue de Ramos, le PSG sera privé de Layvin Kurzawa et Julian Draxler contre Rennes pour cause de maladie.

Le PSG a remporté les huit matches de championnat pour commencer la saison et compte six points d’avance sur Lens, deuxième, avec un match en moins.

