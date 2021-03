Masiero a été invité à remettre le prix des meilleurs costumes aux Cesar Awards, l’équivalent français des Oscars, vendredi. L’actrice de 57 ans s’est approchée du podium vêtue d’un costume d’âne sur une robe tachée de sang. Après avoir pris le micro, elle a fait une remarque sarcastique sur le fait qu’elle voulait une plus belle robe mais on lui a dit que ce n’était pas le cas. «Assez essentiel», dans un coup apparent aux restrictions de coronavirus qui ont ciblé des entreprises et des activités jugées non essentielles.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy