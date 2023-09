Alors que Woody Allen assistait à la Mostra de Venise pour la première de son nouveau film Coup de chance Lundi soir, des manifestants le long du tapis rouge ont scandé haut et fort « Pas de culture du viol ! »

Dans vidéo de la démonstration, on voit des manifestants s’éloigner de l’événement en l’honneur d’Allen, accusé il y a des décennies d’avoir agressé Dylan Farrow, sa fille adoptive. De nombreux manifestants ont également scandé en italien et distribué des papiers sur lesquels on pouvait lire « Éteignez les projecteurs sur les violeurs ».

Bien qu’Allen soit resté une figure controversée depuis ces allégations, aucune accusation n’a jamais été déposée contre le réalisateur de 87 ans.

Un groupe de manifestants apparents passe devant le magasin de Woody Allen #CoupDeChance première. pic.twitter.com/0d4TSfG5Ov – Variété (@Variété) 4 septembre 2023

L’histoire continue sous la publicité

Allen a assisté au festival et a reçu un ovation debout de trois minutes après la conclusion de son 50ème film, Coup de chance, selon Variété. Le média a rapporté que les applaudissements – qui sont souvent plus longs à la Mostra de Venise – ont été interrompus parce qu’Allen a quitté la salle.

De nombreux critiques ont déclaré Coup de chance être celui d’Allen le meilleur film de la dernière décenniemême si les critiques sont encore moyennes.

Dans une rareté entretien avec Variété avant le Coup de chance première, Allen a qualifié la soi-disant culture d’annulation de « idiote ».

« Je pense que si vous allez être annulé, c’est la culture qui doit être annulée », a-t-il déclaré. « Je trouve tout ça tellement idiot. Je n’y pense pas. Je ne sais pas ce que signifie être annulé.

Il a déclaré que sa réaction aux allégations de Farrow contre lui avait « toujours été la même ».

« La situation a fait l’objet d’une enquête par deux personnes, deux organismes majeurs, pas des personnes, mais deux organismes d’enquête majeurs. Et tous deux, après de longues enquêtes détaillées, ont conclu que ces accusations n’étaient pas fondées », a-t-il poursuivi. « Je ne sais pas ce que vous pouvez faire à part faire enquête, ce qu’ils ont fait si méticuleusement. L’un durait moins d’un an et l’autre plusieurs mois. Et ils ont parlé à toutes les personnes concernées et, vous savez, tous deux sont arrivés exactement à la même conclusion.

L’histoire continue sous la publicité

Allen a déclaré qu’il n’avait pas vu Farrow depuis qu’elle avait fait ses allégations contre lui, mais a affirmé qu’il était « toujours disposé ».

Dylan Farrow a accusé Allen d’abus sexuel en 1992 au milieu d’une rupture avec son partenaire d’alors et sa mère adoptive, Mia Farrow. En 2014, Dylan Farrow a réaffirmé qu’Allen l’avait agressée dans un grenier alors qu’elle avait sept ans.





0:44

Dylan Farrow sur les allégations d’abus sexuels de Woody Allen



À la mode maintenant « Nature’s Ozempic » est une « arnaque » – mais ces 3 médicaments contre l’obésité donnent des résultats étonnants

« Le duo ‘Freedom Convoy’ sera jugé à Ottawa ». Voici ce que signifient les accusations

Allen a ensuite épousé Soon-Yi Previn, la fille adoptive de Mia Farrow partagée avec son ex-mari André Previn. Allen et Soon-Yi sont toujours mariés et ont deux enfants adoptés.

Woody Allen avec sa femme Soon-Yi Previn et ses filles Bechet et Manzie à Venise le 4 septembre 2023.

Portefeuille Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori via Getty Images



Aux côtés d’Allen, Luc Besson et Roman Polanski ont également été invités à exposer leur travail à Venise cette année.

L’histoire continue sous la publicité

En 2018, Besson était accusé de viols répétés de l’actrice néerlando-belge Sand Van Roy. Son affaire a été classée sans suite l’année suivante.

Polanski a été accusé de rapports sexuels illégaux avec une mineure, de viol par usage de drogues et d’autres accusations similaires en 1977. L’année suivante, il a accepté une négociation de plaidoyer et a plaidé coupable d’avoir eu des relations sexuelles illégales avec une mineure. Il est devenu fugitif lorsqu’il a fui l’Angleterre et la France avant d’être officiellement condamné.

Coup de chance devrait sortir en France le 27 septembre.

—

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence ou êtes impliqué dans une situation de violence, veuillez visiter le Centre canadien de ressources pour les victimes d’actes criminels pour aider. Ils sont également joignables sans frais au 1-877-232-2610.