Pas de croissance du jour au lendemain, les incendies prévus se poursuivent lors de l’incendie de West Kelowna

Le BC Wildfire Service rapporte que 1 800 résidents ont pu rentrer chez eux le 26 août, les ordres d’évacuation ayant été rétrogradés en alertes concernant les incendies du complexe Grouse.

Toutes les commandes pour Kelowna et Lake Country ont été levées, les incendies de Clarke Creek et de Walroy Lake étant retenus.

L’incendie du ruisseau McDougall demeure hors de contrôle et des milliers de personnes restent évacuées.

L’allumage prévu se poursuivra aujourd’hui si le temps le permet. Un petit incendie de deux hectares a été achevé dans le coin nord-ouest de l’incendie du ruisseau McDougall le 26 août.

Les pompiers s’efforcent de nettoyer les points chauds dans les secteurs de Traders Cove, de Jennie Creek Road, de Browse Road et du Girl Guides Camp.

La protection des structures est assurée par des patrouilles tactiques sur Westside Road.

Le BC Wildfire Service rappelle au public que toute personne interférant avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt, y compris le vol de drones, est illégale et que les sanctions comprennent une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 $ et/ou jusqu’à un an de prison.

L’incendie du ruisseau McDougall s’étend toujours à 12 318 hectares.