Pas de croissance dans les incendies de forêt de Lake Country, la qualité de l’air est dangereuse

Le feu de forêt des Cris de Clarke à Lake Country brûle toujours de manière incontrôlable, mais reste à environ 360 hectares.

Il fait partie du complexe Grouse, qui comprend l’incendie de McDougall Creek à West Kelowna et l’incendie de Walroy Lake à Kelowna.

BC Wildfire a 35 pompiers affectés à l’incendie de Clarke Creek, avec 14 hélicoptères affectés au complexe. Lake Country Fire Rescue, ainsi que plusieurs autres de partout en Colombie-Britannique, luttent également contre l’incendie.

Hier (20 août), il y a eu une augmentation de l’activité des incendies en raison des vents et d’un incendie ponctuel au sud de l’incendie principal. Les équipages l’avaient entièrement emballé à la fin de la journée.

Les équipes de protection de la structure ont travaillé pendant la nuit, patrouillant et éteignant les incendies actifs et les points chauds dans les zones de voisinage et d’interface.

Plusieurs ordres d’évacuation et alertes ont été émis pour la région de Lake Country. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site Web des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan.

Un avis sur la qualité de l’air reste en place et est actuellement considéré comme dangereux.

Les responsables des urgences fourniront une mise à jour régionale sur l’incendie du complexe Grouse à 10h00.

