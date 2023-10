« Pas de crise humanitaire » à Gaza – ambassadeur israélien

Tzipi Hotovely a affirmé que le Hamas était responsable du bien-être des civils palestiniens

L’ambassadrice israélienne à Londres, Tzipi Hotovely, a nié l’existence d’une crise humanitaire à Gaza, arguant que le groupe militant palestinien Hamas devait « payer le prix » pour avoir attaqué des civils israéliens.

Interrogé lundi par Kay Burley de Sky News sur la situation à Gaza, Hotovely a répondu : « Il n’y a pas de crise humanitaire. »

« Israël est responsable de la sécurité des Israéliens. Le Hamas est responsable de la sécurité des Palestiniens. » argumenta le diplomate. Elle a ajouté que le Hamas, qui dirige la bande de Gaza, « abusé » l’aide humanitaire et, « au lieu de prendre soin de son peuple, il a créé [a] tunnel de la terreur, » utiliser les fonds pour fabriquer des fusées, dont « L’objectif principal est de blesser des Juifs innocents chez eux. »

« Il est temps [when] Le Hamas doit payer le prix pour avoir… tué des Israéliens innocents et maintenant pour empêcher son propre peuple [from evacuating]», » a déclaré le diplomate israélien. « Nous leur donnons la possibilité d’aller vers le sud, dans des endroits abrités. Malheureusement, les enfants de Kfar Aza, les habitants de Sderot n’ont pas eu cette opportunité.

Le 7 octobre, le Hamas et des groupes alliés ont lancé une attaque surprise contre Israël, massacrant des civils dans les colonies proches de la frontière et prenant des otages. Israël a riposté en frappant des cibles à Gaza et a ordonné jeudi à plus d’un million de civils palestiniens d’évacuer vers la partie sud de la bande de Gaza densément peuplée.

L’ONU et les groupes de défense des droits de l’homme ont condamné l’ordre d’évacuation. Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a prévenu que cela entraînerait « des conséquences humanitaires dévastatrices ». Human Rights Watch a en outre déclaré que les réfugiés seraient contraints de s’installer dans des maisons surpeuplées de parents et d’amis, étant donné que les points de passage avec l’Égypte et Israël restent fermés.

Le Hamas, quant à lui, a demandé aux habitants de rester chez eux et « Tenir bon face à cette dégoûtante guerre psychologique » menée par Israël, selon le Guardian.

Néanmoins, on estime que 500 000 Palestiniens ont fui vers le sud depuis l’émission de l’avertissement.

Au moins 2 750 Palestiniens et plus de 1 300 Israéliens ont été tués depuis le 7 octobre, selon les responsables des deux camps.