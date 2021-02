Pas de ‘Covid Zero’, mais Normalcy

Cette maladie est grippe – également connue sous le nom de grippe – et elle se classe parmi les 15 principales causes de décès aux États-Unis.

Il y a dix ans, une maladie infectieuse mortelle a tué plus de 36 000 Américains. L’année suivante, il en a tué 12 000 autres. Et au cours de chacune des huit années suivantes, la même maladie a causé entre 22 000 et 62 000 décès.

Pas zéro, mais la normalité

Covid est causé par un coronavirus – connu sous le nom de SRAS-CoV-2 – et les coronavirus circulent souvent pendant des années, provoquant des infections respiratoires et le rhume. Le monde ne va pas éteindre les coronavirus de sitôt, et il n’éteindra pas non plus celui-ci. «Le coronavirus est là pour rester» comme concluait un article récent dans la revue scientifique Nature, par Nicky Phillips.

L’objectif raisonnable est de le rendre gérable, tout comme la grippe saisonnière. Heureusement, les vaccins le font. En fait, ils font mieux que ça. Pour les personnes entièrement vaccinées, la maladie grave de Covid est extrêmement rare, beaucoup plus rare que la maladie grave de la grippe saisonnière.

Israël, le pays qui a vacciné la plus grande partie de sa population, propose une étude de cas. Une analyse récente a examiné 602000 Israéliens qui avaient reçu des vaccins Covid et a constaté que seulement 21 plus tard, a contracté le virus et a dû être hospitalisé. Vingt-et-un n’est évidemment pas nul. Les vaccins ne sont presque jamais parfaits. Mais les vaccins Covid en font le type de risque que les gens acceptent chaque jour.

Voici une façon utile de penser aux chiffres d’Israël: seulement 3,5 sur 100 000 les personnes vaccinées là-bas ont ensuite été hospitalisées avec des symptômes de Covid. Au cours d’une saison grippale typique aux États-Unis, en comparaison, à peu près 150 sur 100 000 les gens sont hospitalisés pour des symptômes grippaux.

Et pourtant, la grippe saisonnière n’arrête pas la vie. Cela n’empêche pas les gens de voler dans les avions, de manger dans les restaurants, de rendre visite à leurs amis ou d’aller à l’école et au travail.