Pas de Courtois, pas de problème ? L’humeur et les messages du Real Madrid alors que la recherche d’un nouveau gardien de but commence

Vendredi matin, sur le terrain d’entraînement du Real Madrid, l’ambiance et les messages n’étaient pas aussi sombres qu’on aurait pu s’y attendre.

Le lendemain de la blessure de Thibaut Courtois l’a exclu pendant la majeure partie de la nouvelle saison, il y a eu le bruit familier des rires parmi les coéquipiers alors que le soleil se couchait. Mais certaines choses étaient différentes.

Les 15 premières minutes des séances d’entraînement de Madrid se déroulent généralement avec tous les joueurs ensemble tandis que les médias sont autorisés à entrer. Dans une pause, les trois gardiens de but participants ont plutôt été montrés aux caméras séparément. Comme Andriy Lunin, Lucas Canizares et Fran Gonzalez ont participé à des exercices avec l’entraîneur des gardiens Lluis Llopis, cela semblait être une communication claire : Courtois n’est pas là, mais voici nos autres gardiens et ils sont si bons.

Pourtant, il ne fait aucun doute que l’absence prolongée du Belge est un coup dur pour l’équipe de Carlo Ancelotti.

Madrid commence la saison avec un déplacement difficile à l’Athletic Bilbao samedi. Qu’ils soient sans Courtois, leur sauveur défensif à tant d’occasions au cours des quatre dernières saisons, rendra les choses encore plus difficiles. La blessure de Courtois laisse également au club un choix délicat : signer un remplaçant ou s’en tenir à ce qu’il a ?

Des sources du club, qui ont préféré parler de manière anonyme car elles n’étaient pas autorisées à commenter, ont fait écho à cette démonstration de confiance coordonnée lorsqu’on leur a demandé leur avis sur le sujet. « C’est le moment de Lunin », a déclaré l’un d’eux.



Andriy Lunin photographié à l’entraînement du Real Madrid (Pedro Castillo/Real Madrid via Getty Images)

Mais il est vrai que l’Ukrainien de 24 ans a toujours été tenu en meilleure estime parmi ceux qui travaillent dans les bureaux madrilènes que parmi les entraîneurs qui, comme L’athlétisme a déjà signalé, ont eu des doutes à son sujet.

Ceci, en plus de l’inexpérience de Canizares, 21 ans, et Pinero, 19 ans, ainsi que de Fran Gonzalez, 18 ans, qui a voyagé avec l’équipe en pré-saison, signifie que Madrid n’exclut pas d’apporter un nouveau visage à rivaliser avec Lunin pour une place de départ.

Lunin a déjà été informé par le club qu’il lui faisait confiance mais qu’il ferait venir un gardien car une année sans Courtois est trop risquée.

Alors vers qui pourraient-ils se tourner ?

Yassine Bounou

Bien qu’il ait été relégué sur le banc à Séville, Bounou n’est pas une option facile.

Il devrait jouer pour le Maroc dans la Coupe d’Afrique des Nations en janvier, ce qui l’empêcherait de jouer au moins trois matchs pour le Real Madrid, et il est aussi l’option la plus chère car il a un contrat jusqu’en 2025 et, grâce à son dernière prolongation en 2022, sa clause libératoire est passée à 50 millions d’euros selon les médias espagnols.

Mais Bounou, 32 ans, est un gardien de haut niveau, très complet et fait partie des noms évoqués en interne par le staff technique. Cela dit, la décision finale reviendra au club, qui n’entretient pas les meilleures relations avec Séville depuis qu’il lui a enlevé Mariano Diaz à la dernière minute en 2019 — ce qui pourrait rendre l’opération encore plus difficile.



Bounou, photographié pour Séville en pré-saison (Leopoldo Smith/Getty Images)

David de Gea

L’ancien gardien de but de Manchester United, 32 ans, est désormais agent libre après avoir quitté Old Trafford. En théorie, cela rendrait un déménagement à Madrid assez simple pour lui, mais deux autres facteurs suggèrent le contraire.

Premièrement, il y a le contexte derrière son déménagement raté au Real en 2015. De Gea était sur le point d’être transféré de United, mais il a échoué avec la livraison tardive des documents au-delà de la date limite. Cependant, ce qui s’est passé a été interprété ailleurs comme un signe que Madrid n’avait finalement pas confiance dans le gardien espagnol. De Gea n’a pas un bon souvenir de l’expérience.



De Gea est désormais disponible en tant qu’agent libre (Visionhaus/Getty Images)

Un autre facteur est qu’à United, De Gea gagnait plus que n’importe quel joueur de l’équipe actuelle de Madrid et il a été dit qu’il avait une offre encore plus lucrative de l’Arabie saoudite sur la table, que le club espagnol trouverait impossible à égaler. .

David Sorie

Plus tôt cet été, le gardien de but de Getafe Soria, 30 ans, était une option signalée pour Madrid, avec divers médias diffusant des articles sur sa candidature en remplacement de Lunin. Mais s’il y avait de l’intérêt, à aucun moment des négociations n’ont eu lieu.

Pour le moment, selon le camp du joueur, Madrid n’a fait aucune approche, mais Soria était l’un des gardiens espagnols les plus en forme la saison dernière et c’est certainement un nom à retenir.

Kepa Arrizabalaga

Un autre gardien de but qui a été lié au Real dans le passé est Kepa Arrizabalaga.

À l’hiver 2018, Kepa de Chelsea était toujours à l’Athletic Bilbao et semblait sur le point de rejoindre Madrid avant que le manager de l’époque, Zinedine Zidane, ne freine le transfert et, finalement, Thibaut Courtois ne soit signé à la place l’été suivant.



Kepa salue les fans de Chelsea en pré-saison (Daniel Bartel/ISI Photos/Getty Images)

Kepa, 28 ans, est plus apprécié du Real, et depuis plus longtemps, que De Gea. Le Bayern Munich serait intéressé par un éventuel accord de prêt et il est possible que Madrid essaie de rechercher un accord similaire.

Clélor Navas

Le capitaine du Costa Rica, Navas, a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions à Madrid avant de partir rejoindre le Paris Saint-Germain en 2019 après l’arrivée de Courtois.

Le joueur de 36 ans serait probablement disponible car le PSG a Gianluigi Donnarumma comme première option et Arnau Tenas comme remplaçant. Navas a passé une demi-saison réussie en prêt à Nottingham Forest la saison dernière, les aidant à rester en Premier League.

Cependant, la relation de Navas avec certaines parties du vestiaire actuel de Madrid n’est pas la meilleure et cela pourrait bien finalement l’éloigner de tout projet qu’Ancelotti pourrait avoir. Le Real, sous sa gouverne, s’est caractérisé par une bonne ambiance.

