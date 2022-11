“Pas de coopération”: comment Sam Bankman-Fried a essayé de s’accrocher à FTX

Lorsque l’échange de crypto-monnaie FTX a déposé son bilan le 11 novembre, le fondateur de la société, Sam Bankman-Fried, a annoncé la nouvelle en un message contrit sur Twitter.

Mais sa tentative de calmer la situation démentait ce qui venait de se passer au sein de l’entreprise. Alors que la crise se déroulait, un groupe d’avocats et de cadres de FTX a décidé de retirer l’autorité de M. Bankman-Fried et a exhorté les principaux dirigeants de l’entreprise à se préparer à la faillite. Pendant des jours, M. Bankman-Fried a ignoré leurs avertissements et s’est accroché au pouvoir, apparemment convaincu qu’il pouvait sauver l’entreprise, malgré les preuves croissantes du contraire.

“Les échanges doivent être interrompus immédiatement”, a écrit Ryne Miller, l’un des meilleurs avocats de FTX, dans un e-mail adressé à M. Bankman-Fried et à d’autres membres du personnel le 10 novembre. “L’équipe fondatrice n’est pas actuellement dans une position de coopération.”

M. Bankman-Fried a finalement cédé, démissionnant de son poste de directeur général de FTX et autorisant la société à déposer le bilan. Des dizaines de pages d’e-mails internes à l’entreprise et de textes obtenus par le New York Times offrent un aperçu détaillé de ces derniers jours chaotiques, alors que les messages circulaient entre les responsables de FTX qui semblaient de plus en plus irrités par le fondateur de 30 ans.