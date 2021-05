Pas de conversation pour la sortie à la carte de «  Maidaan  », confirme les producteurs du film Ajay Devgn

Après ‘Radhe: votre bhai le plus recherché‘, il a été spéculé qu’un autre acteur de Salman Khan’Antim: la vérité finale‘et Ajay Devgn avec’Maidaan‘est également susceptible d’opter pour une version à la carte. Maintenant, les fabricants de Maidaan ont publié une déclaration niant toutes les spéculations et ont demandé aux fans de ne pas croire ces rapports.

La déclaration se lit comme suit: « Nous aimerions partager qu’il n’y a actuellement aucune conversation avec une plate-forme de streaming pour la sortie du film à la carte »Maidaan». Notre objectif, à l’heure actuelle, est de terminer le film en gardant à l’esprit la sécurité de chacun et le plein respect des protocoles établis par le gouvernement. Nous vous demandons de bien vouloir nous contacter pour toute information concernant ‘Maidaan‘. «

Parlant de la sortie OTT, une source a déclaré à Bollywood Hungama, « Makers of ‘Sooryavanshi‘ et ‘83‘peut être en pourparlers. Ces deux films ont été retardés de plus d’un an. Également, ‘Antim: la vérité finale‘prendrait apparemment la voie de la sortie hybride. Pendant ce temps, ‘Maidaan‘est un film de Zee Studios et il sera en lice. En dehors de cela, quelques films du Sud à gros budget pourraient également être intéressés. «

Alors qu’une autre source a déclaré au portail de divertissement: « L’industrie a maintenant réalisé que si un film met en vedette un grand nom, une sortie simultanée dans les cinémas et sur une plate-forme comme ZeePlex peut être une proposition intéressante. Par conséquent, les meilleurs honchos de Zee ne perdent pas de temps et ont déjà approché environ 4-5 biggies très attendus. Les fabricants sont en pourparlers avec Zee et cela montre à quel point ZeePlex a été largement accepté. «