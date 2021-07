Pas de contrôle de relance ? Besoin de vous inscrire au crédit d’impôt pour enfants? L’aide est disponible

Des millions de personnes et de familles devraient recevoir de l’argent du gouvernement sous forme de chèques de relance et de paiements mensuels de crédits d’impôt pour enfants.

Cependant, beaucoup attendent toujours leurs chèques de relance, tandis que d’autres ne savent peut-être pas comment s’inscrire aux paiements du crédit d’impôt pour enfants.

L’IRS organise ce week-end des événements en direct dans 12 villes pour aider les personnes et les familles qui ne produisent généralement pas de déclarations de revenus à accéder à l’argent.

Les événements auront lieu le vendredi 9 juillet et le samedi 10 juillet, en partenariat avec des organismes à but non lucratif, des églises, des groupes communautaires et d’autres organismes. Ils se déroulent à Atlanta, Detroit, Houston, Los Angeles, Las Vegas, Miami, Milwaukee, New York, Philadelphie, Phoenix, St. Louis et Washington, DC/Maryland.

Plus de détails sur des lieux et des heures spécifiques peuvent être trouvé ici.

L’American Rescue Plan Act qui a été adopté par le Congrès en mars comprenait des troisièmes chèques de relance pouvant aller jusqu’à 1 400 $ par personne, ainsi que des paiements mensuels anticipés du crédit d’impôt pour enfants jusqu’à 300 $ par mois et par enfant. Afin de se qualifier soit pour le contrôles de relance ou alors versements du crédit d’impôt pour enfants, les individus et les familles doivent répondre à certaines exigences.

Ceux qui assistent aux événements en personne doivent apporter leurs numéros de sécurité sociale ou d’identification fiscale pour eux-mêmes et leurs conjoints, les numéros de sécurité sociale pour leurs enfants, leurs adresses postale et électronique, ainsi que leurs informations de compte bancaire afin de recevoir les paiements. par dépôt direct.