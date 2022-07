Pas de consensus complet ; sécurité alimentaire, inflation, ordre du jour de la guerre en Ukraine

Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, prononce un discours lors de l’ouverture de la réunion du Groupe des 20 ministres des Finances et gouverneurs de banque centrale à Nusa Dua, sur l’île balnéaire indonésienne de Bali, le 15 juillet 2022. Fait Nagi | AFP | Getty Images

BALI, Indonésie – Les chefs des finances lors de la réunion du Groupe des 20 à Bali ont “fermement condamné” la guerre en Ukraine et ont exprimé leur inquiétude face à une “augmentation alarmante de l’insécurité alimentaire et énergétique”. C’est selon un communiqué publié dimanche par l’hôte du G-20, l’Indonésie. Le groupe, qui s’est réuni pendant deux jours dans la station balnéaire de Bali, n’a pas pu parvenir à un consensus sur plusieurs questions et n’a pas publié de déclaration commune. La précédente réunion des dirigeants financiers du G-20 à Washington en avril s’est également terminée sans la publication d’un communiqué conjoint. Au lieu de cela, un communiqué publié par la Banque d’Indonésie dimanche a résumé les principaux points de discussion de plusieurs séries de réunions tenues en privé. En particulier, les chefs des finances et les dirigeants des banques centrales du groupe se sont engagés à lutter contre l’insécurité alimentaire et les prix élevés qui continuent d’avoir un impact “disproportionné” sur les pays vulnérables. “De nombreux membres ont convenu que la reprise de l’économie mondiale a ralenti et fait face à un revers majeur à la suite de la guerre de la Russie contre l’Ukraine, qui a été fermement condamnée, et a appelé à la fin de la guerre”, indique le communiqué de la centrale indonésienne. dit la banque.

De nombreux membres sont prêts à prendre des mesures collectives rapides sur la sécurité alimentaire, notamment en travaillant avec d’autres initiatives. Banque d’Indonésie hôte du G-20

“Les membres ont noté que les défis existants ont été exacerbés, notamment les inadéquations entre l’offre et la demande, les perturbations de l’approvisionnement et l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie, qui ont aggravé les pressions inflationnistes et contribué au risque croissant d’insécurité alimentaire”. “De nombreux membres ont souligné l’importance d’une action continue sur le changement climatique, ainsi que sur la lutte contre les vulnérabilités de la dette”, a-t-il déclaré. Tous les membres présents à la réunion – dont la Russie et l’Ukraine, virtuellement – ​​se sont engagés à utiliser tous les outils politiques disponibles pour faire face à la crise alimentaire. Cependant, rien n’indiquait que des engagements avaient été pris pour garantir que de futures sanctions contre la Russie impliquant de la nourriture et des fournitures essentielles seraient évitées.

Le bouleversement des chaînes d’approvisionnement pendant la pandémie – maintenant aggravé par la crise russo-ukrainienne – a retardé et réduit la livraison de nourriture, d’engrais et de carburant dans de nombreuses régions du monde, y compris des pays d’Afrique et du Moyen-Orient. “De nombreux membres sont prêts à prendre rapidement des mesures collectives sur la sécurité alimentaire, notamment en travaillant avec d’autres initiatives”, indique le communiqué. Globalement, toutes les banques centrales du G-20 ont convenu de lutter contre l’inflation et de calibrer les politiques monétaires qui freineraient la flambée des prix.

Du changement climatique aux monnaies numériques

Les chefs des banques centrales et les ministres des finances ont également réaffirmé leur engagement à maîtriser la pandémie de Covid-19. “Nous nous félicitons de la création d’un Fonds intermédiaire financier (FIF) pour la prévention, la préparation et la réponse à la pandémie, tel que développé par le groupe de travail conjoint Finance-Santé du G20 et hébergé par la Banque mondiale”, indique le communiqué de l’Indonésie. Le FIF – financé volontairement par les membres – assurera un financement adéquat, soutenu et mieux coordonné pour les réponses à la pandémie.