Le bloc pourrait reprendre les discussions sur le sujet le mois prochain, selon le ministre hongrois des Finances Mihaly Varga.

Les pays de l’UE ne sont pas encore parvenus à se mettre d’accord sur la prochaine série de sanctions contre la Russie, a révélé mardi le ministre hongrois des Finances Mihaly Varga. S’adressant aux journalistes avant une réunion du Conseil de l’UE à Luxembourg, Varga a noté que les États membres pourraient reprendre les discussions sur la question le mois prochain.

«Il n’y a pas actuellement de consensus sur le thème des sanctions. Probablement en novembre, nous relancerons cette question. » a déclaré Varga. Le ministre avait précédemment averti que les sanctions étaient inefficaces et ne faisaient qu’affaiblir l’Europe.

Au cours des deux dernières années, le bloc a imposé 14 séries de restrictions à la Russie en lien avec le conflit ukrainien, les présentant comme un moyen de forcer Moscou à mettre fin à son opération militaire en déstabilisant l’économie du pays. Les mesures vont de la mise sur liste noire de personnalités et d’entités russes de premier plan à des interdictions commerciales et à des hausses de droits de douane, en passant par le gel des avoirs russes détenus à l’étranger.















Des dizaines d’entreprises de pays tiers, comme la Chine et les Émirats arabes unis, ont également été ciblées en raison de leur prétendue fourniture de biens et de technologies à double usage à la Russie. Les dernières sanctions adoptées en juillet visaient le transport du gaz naturel liquéfié russe et le système de paiement du pays.

De nombreux responsables européens ont déploré qu’il soit de plus en plus difficile de décider quoi sanctionner, surtout depuis que la Hongrie a pris la présidence tournante du Conseil de l’UE pour six mois. Budapest s’est opposée dès le début à l’idée de sanctionner la Russie et a empêché à plusieurs reprises que certaines mesures soient ciblées. Par exemple, certains membres de l’UE, en particulier les États baltes et la Pologne, ont fait pression pour mettre fin à la coopération nucléaire avec Moscou, que la Hongrie considère comme une « ligne rouge ».

Selon un rapport d’Euractiv d’août citant des sources diplomatiques, le recul de Budapest pourrait empêcher les membres de s’entendre sur une 15e série de sanctions, au moins jusqu’à la fin de la présidence hongroise.

Moscou critique depuis longtemps les mesures visant son économie et son commerce comme étant illégales. De nombreux experts, tant russes qu’occidentaux, ont reconnu que les sanctions ont causé plus de tort aux pays qui les imposent qu’à la Russie elle-même.