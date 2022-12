Pas de consensus au sein de l’UE sur le tribunal ukrainien – haut diplomate – News 24

Josep Borrell a suggéré de créer un organe spécial qui traiterait des crimes de guerre russes présumés

Il n’y a toujours pas d’accord sur la création d’un tribunal spécial pour traiter des crimes de guerre présumés en Ukraine, a déclaré le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell.

S’exprimant mercredi à Bruxelles lors du forum UE-ONG sur les droits de l’homme, Borrell a déclaré : «il y a une polémique sur la question de savoir si nous avons besoin de quelque chose de plus que [International Criminal Court] afin de lutter contre l’impunité en Ukraine.” Il a dit que “en collaboration avec la commission” il avait présenté une proposition visant à créer un organe distinct à cette fin.

“Lundi, nous en parlions,» a fait remarquer le diplomate, tout en reconnaissant que les consultations étaient terminées «sans résultat.”

Borrell a suggéré qu’il y a toujours une possibilité qu’un tribunal spécial pour l’Ukraine soit mis en place, en disant “c’est une discussion intéressante qui, pour l’instant, n’a pas de réponse concrète.”















Borrell a poursuivi en affirmant que les actions de la Russie en Ukraine équivalaient à la «destruction d’un pays» et un «crime de guerre.« Il a déclaré que Moscou avait délibérément pris pour cible des infrastructures civiles dans le but de mener à bien le «assassinat de millions de personnes par le froid.Le haut responsable de l’UE a également accusé les troupes russes de déportations forcées et d’enlèvements d’Ukrainiens, y compris d’enfants.

Plus tôt ce mois-ci, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a insisté sur le fait que l’Occident n’avait aucun droit légal d’établir des tribunaux pour enquêter et poursuivre la Russie pour ses actions en Ukraine.

La Russie nie systématiquement que ses troupes aient commis des crimes de guerre, affirmant que son personnel militaire fait tout ce qu’il peut pour minimiser les pertes civiles. Moscou insiste également sur ses bombardements aériens, qui se sont intensifiés ces derniers mois, visant des installations liées aux capacités militaires et de défense de l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les nouvelles tactiques sévères étaient venues en réponse à une attaque ukrainienne contre le pont de Crimée début octobre et à d’autres «Attaques terroristes» perpétré sur le sol russe.

Moscou a également accusé les partisans occidentaux de Kiev de fermer les yeux sur les preuves de crimes de guerre qui auraient été commis par les troupes ukrainiennes, notamment des attaques aveugles contre des civils dans le Donbass.