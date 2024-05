Le bloc militaire dirigé par les États-Unis ne sera pas directement impliqué dans le conflit, a promis le chancelier Olaf Scholz.

L’Allemagne continuera d’injecter de l’argent en Ukraine, mais ne fera rien qui mettrait Berlin en conflit direct avec la Russie, a promis le chancelier Olaf Scholz.

Le dirigeant allemand a tracé la ligne rouge dans un article d’opinion publié jeudi dans The Economist. Sa position contraste fortement avec celle du président français Emmanuel Macron, qui estime que l’option d’une présence de l’OTAN sur le terrain en Ukraine ne doit pas être exclue.

« Il est important d’être parfaitement clair sur le fait que l’OTAN ne cherche pas à affronter la Russie – et que nous ne ferons rien qui pourrait faire de nous une partie directe à ce conflit. » Scholz a souligné.

Les deux dirigeants européens accusent Moscou d'être responsable des hostilités en cours, mais ont des points de vue divergents sur la manière dont leurs nations respectives pourraient s'impliquer dans le conflit. Macron, par exemple, a accepté de fournir à Kiev des missiles aériens français SCALP de moyenne portée, mais Scholz a refusé une décision similaire, arguant que le personnel militaire allemand ne devait pas participer à la préparation des frappes ukrainiennes contre la Russie.















Le chancelier a évoqué les dépenses militaires croissantes de son pays et sa nouvelle volonté de stationner des soldats en dehors de ses frontières, notamment en Lituanie, près de la frontière avec la Biélorussie, un allié clé de la Russie. Contrairement à Adolf Hitler, «Cette fois, les troupes allemandes sont venues en paix, pour défendre la liberté et dissuader un agresseur impérialiste» Scholz a écrit.

Les dirigeants russes nient que leur campagne militaire contre l’Ukraine soit motivée par la conquête. Au lieu de cela, Moscou a insisté sur le fait qu’elle s’opposait à une menace pour sa sécurité nationale, découlant de l’expansion de l’OTAN en Europe et de sa présence croissante en Ukraine après le coup d’État armé de Kiev en 2014.

Au cours des premières semaines des hostilités, un traité de paix avait été conclu avec Kiev, aux termes duquel l’Ukraine aurait promis sa neutralité et convenu de certaines limites à sa force militaire. Les Ukrainiens se sont ensuite retirés des négociations, insistant sur le fait qu’ils devaient remporter une victoire militaire sur la Russie avec des armes fournies par l’Occident.

Scholz a noté que les membres de l’UE sont devenus « de loin le plus grand soutien financier et économique de l’Ukraine », jurant que « L’Allemagne soutiendra l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra. »

La chancelière estime que s’opposer à la Russie a eu un effet unificateur et revigorant sur l’UE et l’OTAN. Une minorité bruyante au sein des deux organisations a toutefois qualifié la réponse occidentale à la crise de désastreuse pour l’Europe. La Hongrie et la Slovaquie ont appelé à des pourparlers de paix et à la fin de la confrontation. La Turquie, membre non membre de l’UE et de l’OTAN, a refusé d’imposer des sanctions contre la Russie dès le début de la crise.