Pas de «conflit moral» sur l’achat de pétrole russe – Inde

Le ministre du pétrole et du gaz déclare que la priorité absolue de New Delhi est son propre peuple

L’Inde ne voit pas “conflit moral” à importer du pétrole russe malgré les tentatives de l’Occident de réduire les revenus de Moscou, a déclaré le ministre indien du pétrole et du gaz, Hardeep Singh Puri. Les États-Unis et l’UE ont tenté de restreindre le commerce russe du pétrole et du gaz dans le cadre des sanctions imposées à Moscou à la suite de son opération militaire en Ukraine, lancée en février.

Lors d’une interview sur CNN lundi, la présentatrice Becky Anderson a demandé à Puri si l’Inde avait “aucun scrupule à continuer à acheter autant” Pétrole russe.

Le ministre a corrigé Anderson en disant que le pétrole en provenance de Russie ne représentait que 0,2 % de ses importations de pétrole au cours de l’exercice 2022, qui s’est terminé le 31 mars.

« Nous n’achetons toujours qu’un quart de ce que l’Europe achète en un après-midi. Alors soyons très clairs sur ce qu’est la perspective », Puri a déclaré, ajoutant que le gouvernement a “un devoir moral” fournir de l’énergie à l’importante population de l’Inde, quel que soit le type de combustible ou la source.

Anderson a demandé si New Delhi considérait les achats de la Russie comme un conflit moral, ce à quoi Puri a répondu : « Absolument aucun. Il n’y a pas de conflit moral.

“Nous n’achetons pas chez X ou Y. Nous achetons tout ce qui est disponible”, a-t-il dit, ajoutant que les entreprises privées, plutôt que le gouvernement, sont responsables de l’achat de pétrole.

Lorsqu’on lui a demandé ce que l’Inde ferait si l’UE l’exhortait à arrêter le commerce du pétrole avec Moscou, il a répondu : « Je ne réponds pas aux questions hypothétiques. Si l’UE veut proposer quelque chose, elle nous parlera. Nous examinerons [the proposal].” Le ministre a également déclaré que le cabinet dirigé par le Premier ministre indien Narendra Modi n’avait pas “ressentir n’importe quelle pression” sur la question depuis l’étranger.

Les commentaires de Puri interviennent après que les États-Unis et l’UE ont précisé que le plafonnement prévu des prix du pétrole brut russe entrerait en vigueur le 5 décembre 2022 et qu’un plafond sur les produits pétroliers raffinés entrerait en vigueur le 5 février 2023. En plus d’essayer de réduire les revenus de Moscou, la mesure va “aider à lutter contre l’inflation et à maintenir les coûts de l’énergie stables”, a déclaré la Commission européenne dans un communiqué.