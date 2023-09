"Pas de conflit": Arvind Kejriwal sur les informations faisant état de luttes intestines au sein de l’Alliance INDE

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a affirmé vendredi qu’il n’y avait pas de conflit entre les partis de l’alliance indienne pour le développement national inclusif (INDIA).

« Il s’agit d’une alliance non seulement de 28 partis, mais de 140 millions de personnes. J’ai remarqué qu’il y a de fortes projections de luttes intestines qui n’existent pas. J’ai assisté aux trois réunions de l’alliance. Je dis en toute responsabilité. que toutes les réunions se sont déroulées dans une atmosphère très cordiale. Il n’y a pas de conflit », a déclaré Arvind Kejriwal.

M. Kejriwal, qui est également le chef du parti Aam Aadmi (AAP), a déclaré que personne ici n’est venu pour obtenir un poste mais pour emmener l’Inde sur la voie du développement.

« De grandes forces tenteront de briser l’alliance avec l’INDE. Aujourd’hui, personne ici n’est venu pour obtenir un poste mais pour amener l’Inde sur la voie du développement. Je suis sûr que l’INDE se rassemblera, ce qui deviendra la cause de la fin de ce gouvernement. » il a dit.

Attaquant le gouvernement dirigé par le Premier ministre Narendra Modi, M. Kejriwal a déclaré qu’il s’agissait du gouvernement le plus corrompu et le plus arrogant de l’histoire de l’Inde indépendante.

« Le gouvernement Modi est le gouvernement le plus corrompu et arrogant de l’histoire de l’Inde indépendante », a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, les partis constituants de l’alliance INDE ont décidé de se présenter ensemble aux élections de 2024 à Lok Sabha « dans la mesure du possible », indique la résolution de l’alliance prise lors de sa troisième réunion stratégique qui se tient à Mumbai.

La troisième réunion formelle du bloc d’opposition INDE a débuté vendredi dans le but d’élaborer un plan d’action pour les prochains scrutins de Lok Sabha.

La première réunion de l’opposition commune s’est tenue à Patna le 23 juin et la deuxième réunion s’est tenue à Bangalore les 17 et 18 juillet.

