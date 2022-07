Pas de confinement des incendies destructeurs en Californie près de Yosemite

WAWONA, Californie (AP) – Il n’y a pas eu de confinement dimanche d’un incendie de forêt destructeur près du parc national de Yosemite qui est devenu l’un des plus grands incendies de Californie de l’année et a forcé des milliers d’habitants à fuir les communautés de montagne isolées.

Selon le California Department of Forestry and Fire Protection, ou Cal Fire, quelque 2 000 pompiers combattaient l’Oak Fire, ainsi que des avions et des bulldozers, confrontés à des conditions difficiles comprenant un terrain escarpé et des températures élevées.

«Aujourd’hui, le temps devrait rester chaud avec une humidité minimale comprise entre 5 et 10%, ce qui entravera les efforts de lutte contre les incendies», a déclaré un rapport d’incident dimanche matin.

L’incendie a éclaté vendredi au sud-ouest du parc près de la ville de Midpines dans le comté de Mariposa. Les responsables ont décrit samedi un «comportement de feu explosif» alors que les flammes traversaient une végétation très sèche causée par la pire sécheresse depuis des décennies.

Dimanche, l’incendie avait consommé plus de 22 miles carrés (56 km carrés) de terres forestières, a déclaré Cal Fire. La cause faisait l’objet d’une enquête.

Des ordres d’évacuation étaient en place pour plus de 6 000 personnes vivant sur plusieurs kilomètres de la zone peu peuplée des contreforts de la Sierra Nevada.

Le gouverneur Gavin Newsom a proclamé l’état d’urgence pour le comté de Mariposa en raison des effets de l’incendie.

Les flammes ont détruit 10 structures résidentielles et commerciales et en ont endommagé cinq autres, a déclaré Cal Fire. De nombreuses routes ont été fermées, y compris la State Route 140 entre Carstens Road et Allred Road – l’une des principales routes vers Yosemite.

La Californie a connu des incendies de forêt de plus en plus importants et meurtriers ces dernières années, car le changement climatique a rendu l’Ouest beaucoup plus chaud et plus sec au cours des 30 dernières années. Les scientifiques ont déclaré que les conditions météorologiques continueront d’être plus extrêmes et que les incendies de forêt seront plus fréquents, destructeurs et imprévisibles.

Pacific Gas & Electric a déclaré sur son site Web que plus de 3 100 foyers et entreprises de la région avaient perdu l’électricité dimanche et rien n’indiquait quand il serait rétabli. “PG&E n’est pas en mesure d’accéder à l’équipement concerné”, a déclaré le service public alors que les flammes rugissaient vendredi.

L’Oak Fire a été déclenché alors que les pompiers progressaient contre un incendie antérieur, le Washburn Fire, qui a brûlé jusqu’au bord d’un bosquet de séquoias géants dans la partie la plus méridionale du parc national de Yosemite. L’incendie de 7,5 milles carrés (19 km2) a été maîtrisé à près de 80 % après avoir brûlé pendant deux semaines et s’être déplacé dans la forêt nationale de la Sierra.

The Associated Press