Pas de concours pour le poste de vice-président aux élections de l’AIO après le retrait de Shiva Keshavan

Le sextuple olympien d’hiver Shiva Keshavan a retiré samedi sa candidature au poste de membre du conseil exécutif avant les élections de l’Association olympique indienne (AIO).

Le président de la Fédération indienne d’aviron Rajlaxmi Singh Deo sera élu sans opposition au poste de vice-présidente (femme) lors des élections du 10 décembre après le retrait d’Alaknanda Ashok de l’Association indienne de badminton le dernier jour du retrait.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Keshavan, qui avait déposé des candidatures pour l’un des quatre postes de membres ordinaires du conseil exécutif, a retiré sa candidature pour éviter la “division des voix” entre les candidats des sports d’hiver.

Amitabh Sharma de l’Association indienne de patinage sur glace et Harjinder Singh de l’Association indienne de hockey sur glace sont également candidats au conseil exécutif.

“J’ai décidé de me retirer car cela n’avait aucun sens d’avoir trois personnes des sports d’hiver qui diviseraient les votes. Les sports d’hiver auraient été laissés de côté”, a déclaré Keshavan, qui est un représentant de la Fédération indienne de luge, à PTI.

Trois autres candidats – Prashant Kushwaha, Digvijay Chautala et Shalini Thakur Chawla – se sont également retirés des élections des membres du conseil exécutif. Avec leur retrait, seuls huit candidats restent en lice pour quatre postes au conseil exécutif.

Shalini, qui représente la All India Tennis Association (AITA) au sein du collège électoral, a également retiré sa candidature au poste de cosecrétaire (féminine), laissant le champ libre à une compétition directe entre Alaknanda Ashok et Suman Kaushik de la Netball Federation of India.

Le président de la Fédération indienne de football (AIFF), Kalyan Chaubey, sera élu sans opposition à l’autre poste de co-secrétaire (homme) lors des élections.

Les scrutins de l’AIO n’auront lieu que pour élire une secrétaire conjointe (femme) et quatre membres du conseil exécutif.

Keshavan, qui est membre de la nouvelle commission des athlètes de l’AIO, a également déclaré qu’il avait obtenu l’assurance qu’une commission distincte pour les sports d’hiver serait formée après les élections.

« J’ai l’assurance que l’AIO créera une commission distincte pour les sports d’hiver après les élections. Je suis satisfait tant que l’intérêt des sports d’hiver est satisfait”, a déclaré Keshavan qui a représenté l’Inde en luge simple messieurs lors de six Jeux olympiques d’hiver (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018).

La légendaire PT Usha est sur le point de devenir la première femme présidente de l’AIO car elle est la seule candidate au poste le plus élevé.

Usha, 58 ans, multiple médaillée d’or aux Jeux asiatiques et quatrième de la finale du 400 m haies des Jeux olympiques de 1984, deviendra également la première olympienne et la première médaillée internationale à diriger l’IOA en 95 ans d’histoire. .

Elle est arrivée au collège électoral en tant que l’une des huit sportives au mérite exceptionnel (SOM) élues par la commission des athlètes de l’AIO.

Ajay Patel de la National Rifle Association of India (NRAI) sera également élu sans opposition au poste de vice-président senior. Le tireur médaillé olympique Gagan Narang est également le seul candidat au poste de vice-président masculin.

Le président de la Fédération indienne d’haltérophilie (IWF), Sahdev Yadav, sera élu sans opposition au poste de trésorier.

Le lutteur médaillé olympique Yogeshwar Dutt et l’archer Dola Banerjee seront les représentants masculins et féminins des huit SOM au sein du conseil exécutif.

La liste définitive des candidats sera dévoilée dimanche.

Les élections de l’AIO se déroulent sous la supervision du juge suprême à la retraite nommé par le SC, L Nageswara Rao, en vertu de la nouvelle constitution qu’il a préparée.

L’AIO a adopté la nouvelle constitution le 10 novembre après avoir obtenu l’approbation du comité international.

Le collège électoral de l’IOA, composé de 77 membres, compte près de 25% d’anciens athlètes avec une foule de sportifs actuels et anciens, dont les médaillés olympiques PV Sindhu, Gagan Narang, Sakshi Malik, Yogeshwar Dutt et MM Somaya.

Il y a 66 membres de 33 fédérations sportives nationales qui ont nommé un homme et une femme chacune, huit SOM (quatre hommes et quatre femmes), deux de la commission des athlètes (un homme et une femme) et un membre du Comité international olympique en Inde. , Nita Ambani.

Le collège électoral de l’AIO compte également plus de femmes (39) que d’hommes (38).

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici