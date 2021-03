Tueur phare. Téléphone Android tueur phare. Un terme qui a commencé pour désigner une mission très noble. Des téléphones qui tentent d’offrir une expérience de smartphone Android premium à un prix nettement inférieur à ce que les téléphones phares ont toujours coûté. Pourtant, le terme tueur phare a été largement utilisé à mauvais escient. Les téléphones qui n’ont aucune raison d’être dans cette catégorie honorable sont étiquetés comme tels. Un peu comme la façon dont le terme SUV est abusé par les constructeurs automobiles, qui vendent des berlines surélevées et les appellent des micro-SUV et des mini-SUV et ainsi de suite. Et puis il y a l’opposé polaire. Le Samsung Galaxy A52, qui contient à peu près tous les ingrédients possibles pour être classé comme un véritable téléphone Android phare. Pourtant, cela ne dérange pas de faire ce bruit. Jouer cool.

Commençons par le prix. Il existe deux variantes du Samsung Galaxy A52 qui sont en vente en Inde. Vous dépenserez environ 26499 Rs pour la variante 6 Go + 128 Go du Galaxy A52, tandis que vous dépenserez environ 27999 Rs pour la variante 8 Go + 128 Go du Galaxy A52. Bien en dessous du prix de Rs 30000, il existe un groupe démographique beaucoup plus large auquel le téléphone fait appel, en particulier le public qui ne veut pas dépenser beaucoup d’argent sur un nouveau téléphone Android mais qui aimerait tout de même avoir une expérience utilisateur élégante. . Pas un qui trahit la réduction des coûts et engendre un sentiment d’insuffisance chaque fois que vous tenez votre nouveau téléphone dans votre main. Il ne fait aucun doute que le Samsung Galaxy A52 entre dans une bataille immédiate avec le OnePlus Nord, un téléphone Android très performant au prix de Rs 24999 et plus, et les deux téléphones sont là et à peu près sur la fiche technique – donner ou prendre quelque chose.

Un téléphone bien conçu n’est pas seulement agréable à regarder, mais il donne ce flux constant d’une bonne sensation à chaque fois que vous décrochez le téléphone. Si un téléphone a un design de mauvaise qualité, que les couleurs commencent à s’estomper et que les espaces du panneau commencent à grincer et à apparaître, vous commencerez bientôt à détester le téléphone sur lequel vous avez peut-être fait des folies il y a quelque temps. Le Samsung Galaxy A52 coche en effet toutes les cases de la liste de contrôle. Il a fière allure, est assez bien équilibré à tenir, a une ergonomie bien conçue et les options de couleur ajoutent également de l’éclat à l’ensemble. Ce qui devrait ressortir, c’est l’indice IP67 du téléphone, ce qui signifie qu’il peut être immergé dans jusqu’à 1 mètre d’eau pendant 30 minutes maximum. Si je ne me trompe pas, cela fait du Samsung Galaxy A52 l’un des téléphones les plus abordables avec cette note, sinon le plus abordable. Il y a aussi un jeu assez intéressant avec les couleurs. Vous obtiendrez les deux variantes dans l’option Awesome Black, ce qui est nécessaire pour cocher la liste de contrôle de conventionalité et d’agréabilité. Ensuite, vos options sont Awesome Blue, Awesome White et Awesome Violet, le dernier étant représenté ici.

Attention, ce n’est pas une construction en métal et il n’y a pas de couche de verre à l’arrière. Ce que vous obtenez à la place, c’est une finition en polycarbonate qui est agréable à tenir et le téléphone est bien construit. Les contours et la sensation en main sont très similaires à ceux du Samsung Galaxy S20 FE à bien des égards. Les couleurs ont une sensation très tamisée, et la part violette en particulier n’attrape pas les empreintes digitales ou ne montre pas trop de poussière non plus. Cela fait pencher la balance à 189 grammes mais semble plus léger que celui de la main.

Il s’agit d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces (résolution de 2400 x 1080), qui est un peu plus grand que celui de 6,44 pouces du OnePlus Nord. C’est un écran lumineux, à tel point que les reflets sont bel et bien pris en charge, et la lumière du soleil sous le soleil d’été ne sera pas très gênante. Cet écran fait également le taux de rafraîchissement de 90 Hz et coche également la liste de contrôle de la modernité. Les noirs sont assez profonds, mais pas les plus profonds, mais cela signifie que le mode sombre est assez beau. Vous pouvez choisir entre le taux de rafraîchissement maximal de 60 Hz ou 90 Hz, selon la façon dont vous préférez voir certains contenus. Bien que je n’ai pas trouvé l’option pour réduire la résolution d’affichage, c’est quelque chose que j’avais remarqué avec la série de téléphones Galaxy S21. En fin de compte, l’écran du Samsung Galaxy A52 fonctionne bien sur à peu près tous les fronts, que ce soit la netteté et la lisibilité, les paramètres de couleur (vous pouvez choisir entre Naturel et Vif, ce dernier obtenant également des commandes avancées) et la réponse tactile reste précise. par. Il y a Gorilla Glass 5 et ce qui est mieux décrit comme une caméra selfie perforée.

Il est intéressant d’utiliser un téléphone Samsung qui n’utilise pas son propre processeur de la série Exynos mais qui dispose à la place d’une puce Qualcomm Snapdragon. Cela n’arrive pas souvent, ce qui rend le Samsung Galaxy A52 un peu plus unique. C’est le Snapdragon 720G et c’est une puce de 8 nanomètres que nous avons également vue dans quelques autres téléphones. Il s’agit également d’un processeur octa-core, bien qu’avec des vitesses d’horloge et des variations de cœur légèrement inférieures à celles du Snapdragon 765G qui alimente le OnePlus Nord. Pourtant, associé à 8 Go de RAM, cela fait un travail assez solide en étant le téléphone que vous souhaitiez lorsque vous avez dépensé de l’argent pour le Galaxy A52. Il est vif, rapide et reste fluide pour la plupart. Il y a suffisamment de marge pour le multitâche aussi et laissant négligemment les applications en arrière-plan, et pourtant les nouvelles applications n’auront pas vraiment de mal à faire ce qu’elles sont censées faire. Au cas où vous vous demandez comment 6 Go de RAM feraient, je n’ai pas d’observations spécifiques car je n’ai pas expérimenté cette variante, mais sur le papier, 6 Go, c’est beaucoup de RAM. Si vous pensez que le stockage de 128 Go ne suffit pas, il y a le slot microSD jusqu’à 1 To que vous trouverez très utile. Bien que ce soit une image assez cohérente et rose sur le front des performances et que l’on s’attende à le rester pendant un certain temps, vous aurez toujours cette pensée dans le fond de votre esprit que le Snapdragon 720G est un demi-pas derrière le Snapdragon 765G dans le schéma des choses. Je ne prévois aucun problème sur le plan des performances, mais vous pourriez avoir une vision différente de la protection future, en fonction de la façon dont vous utilisez le téléphone de manière agressive ou active. La batterie de 4500 mAh dure également près d’un jour et demi avec une seule charge lorsqu’elle est utilisée assez activement – ce que nous faisons en tant que critiques. Vous pouvez assez bien imaginer que ce téléphone ne vous causera pas d’anxiété de batterie tous les soirs.

Les caméras quad à l’arrière sont vraiment aussi bonnes qu’elles viennent, et la plupart des rivaux devraient être sérieusement inquiets. L’appareil photo principal de 64 mégapixels fonctionne avec un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels, un appareil photo macro de 5 mégapixels et un appareil photo de profondeur de 5 mégapixels. Il y a un zoom numérique jusqu’à 10x, mais comme c’est le cas avec le zoom numérique la plupart du temps, moins utilisé, mieux c’est – rapprochez-vous du sujet, pour de meilleures photos. Les résultats, je dois dire, sont absolument fantastiques, en basse lumière ou pendant la journée. Cela capture des photos de très haute qualité et gère très bien l’éclairage ambiant ainsi que les sources lumineuses. Les détails sont extrêmement bons, les photos sont nettes et il y a très peu de réduction du bruit, ce qui signifie que les aspects les plus fins passent toujours bien et ne deviennent pas une victime des algorithmes de traitement d’image. La faible luminosité est ce qui est vraiment impressionnant. Même avec le mode nuit désactivé, cette configuration de l’appareil photo attire toujours beaucoup de lumière qui égaye les photos. Dans certains cas, j’ai remarqué qu’en fait, vous n’aviez pas besoin d’activer le mode basse lumière de toute façon. Si vous devez également l’activer, cela garantira simplement un cadre encore mieux éclairé. Entre les deux, remarquez, il y a un peu plus de réduction du bruit dans le premier lorsque le mode de faible éclairage est désactivé, juste pour ce que je soupçonne est une sécurité intégrée.

Le dernier mot: le Samsung Galaxy A52 est bien meilleur que ce à quoi vous vous attendiez

Le Samsung Galaxy A52 se présente vraiment comme un smartphone Android très sympathique. Il y a quelque chose de vraiment chaleureux et agréable dans le design, les couleurs ajoutent du dynamisme et de la variété, l’écran est une très bonne toile avec laquelle travailler et les appareils photo fournissent vraiment la photographie mieux que n’importe lequel de ses rivaux. Le seul lien faible perceptible du Samsung Galaxy A52, qui aussi à long terme, pourrait être le processeur – mais cela serait également subjectif, en fonction des applications que vous avez l’intention d’utiliser, des jeux et du multitâche. Le Samsung Galaxy A52 n’est certainement pas un téléphone phare abordable. Et ce n’est pas non plus vraiment un tueur phare – ce serait peut-être son frère le plus cher, le Galaxy A72. Le Samsung Galaxy A52 est exactement ce qu’il est, un téléphone Android de milieu de gamme supérieur qui est meilleur que la plupart de ses rivaux, sinon tous.