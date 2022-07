Pas de complexe d’infériorité français face à l’Allemagne pour la demi-finale de l’Euro

Milton Keynes (Royaume-Uni) (AFP) – La défenseuse française Wendie Renard estime qu’il n’y a aucune raison pour que son équipe ait un complexe d’infériorité face à l’Allemagne, huit fois vainqueur, en demi-finale de l’Euro 2022 mercredi.

Les Bleues ont mis fin à leur longue attente juste pour dépasser le stade des quarts de finale d’un Euro féminin en battant les Pays-Bas, tenantes du titre, en quarts de finale.

Mais Renard, qui a remporté huit fois la Ligue des champions en club avec Lyon, a déclaré que cette équipe de France ne se souviendrait que si elle remportait le tout premier tournoi féminin majeur du pays.

“On a souvent parlé de la supériorité allemande, mais il n’y a pas de complexe à avoir”, a déclaré Renard lors de sa conférence de presse d’avant-match mardi.

« Si nous ne remportons pas le trophée, personne ne parlera de nous. Les gens ne parlent que des gagnants, les gens parlent de vous si vous gagnez un trophée.

« Je suis entièrement concentré là-dessus. C’est un match difficile demain contre une équipe qui a remporté ce trophée à plusieurs reprises mais je crois en mes coéquipiers.

La France a finalement eu besoin du penalty d’Eve Perisset en prolongation pour battre les Néerlandaises 1-0 malgré leur domination sur presque toutes les 120 minutes.

Et la patronne française Corinne Diacre a souligné la nécessité d’être beaucoup plus efficace devant le but pour affronter une équipe allemande qui n’a pas encore encaissé de but dans le tournoi.

“Ce qui compte demain, ce n’est pas d’avoir le ballon ou pas mais d’être efficace quand on l’a”, a déclaré Diacre.

« Si vous n’êtes pas efficace, la possession ne vous aide pas. Nous voulons terminer le match en force et marquer plus tôt que la dernière fois contre les Pays-Bas. Avant tout, nous voulons être efficaces dans les deux cases.

Les préparatifs d’avant-match de l’Allemagne ont été durement touchés par la perte de Klara Buhl à cause d’un cas positif de coronavirus.

L’attaquant du Bayern Munich est asymptomatique et aucun autre joueur ou membre du staff allemand n’a été testé positif au Covid.

Buhl pourrait encore être disponible pour la finale de dimanche si elle est testée négative à temps.

“Nous ferons de notre mieux pour rester dans le tournoi afin de lui donner de quoi sourire”, a déclaré la sélectionneuse allemande Martina Voss-Tecklenburg.