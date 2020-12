Le responsable du régulateur qui a approuvé le vaccin Pfizer et BioNTech a déclaré qu ‘«aucun coin n’avait été coupé» dans l’évaluation de sa sécurité.

Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver le vaccin, qui sera mis à disposition « à partir de la semaine prochaine ».

Mais le Dr June Raine, chef de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), a déclaré que si un processus de réglementation continu avait été mené lors de l’élaboration du vaccin, les normes avaient toujours été maintenues.

Elle a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street: « Cela ne veut pas dire qu’aucun coin n’a été coupé, pas du tout. »

Le Dr Raine a déclaré que les experts avaient travaillé « 24 heures sur 24, avec soin, en examinant méthodiquement des tableaux, des analyses et des graphiques sur chaque élément de données ».

Plus de 1 000 pages de données ont été examinées, a-t-elle déclaré.

Le professeur Sir Munir Pirmohamed, président du groupe de la Commission sur la médecine humaine, a déclaré que l’adoption du vaccin Pfizer apportera un « avantage écrasant » en aidant à lutter contre le coronavirus.

Il a dit qu’ils avaient eu « un accès sans précédent » aux données brutes, y compris les essais cliniques et les processus de fabrication.

« De cela, nous pouvons en venir à la conclusion qu’il y a un avantage écrasant pour ce vaccin particulier et donc recommandé à la MHRA que son utilisation devrait être autorisée », at-il déclaré lors d’un briefing n ° 10.

« Les données ont montré que ce vaccin est efficace à 95%. Il est efficace dans tous les groupes auxquels le vaccin a été administré dans le cadre de l’essai, quels que soient leur âge, leur sexe, leur race ou leur pays de résidence. »

Il a déclaré que la sécurité était similaire à celle des autres vaccins et que les effets secondaires étaient généralement légers et ne duraient que quelques jours.

Un médecin respiratoire senior a déclaré que le Royaume-Uni possède l’un des « meilleurs systèmes de vaccination au monde » et a exposé le processus que le pays prendra pour vacciner la population.

Le professeur Wei Shen Lim, du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), a déclaré que la première phase du programme de vaccination protégerait les personnes les plus à risque et les travailleurs de la santé et des services sociaux.

Il a déclaré lors d’un briefing numéro 10 qu’à partir de ce moment, le programme verrait un système de baguage, dans lequel les personnes des groupes d’âge les plus âgés seraient d’abord vaccinées.

Le Dr Lim a déclaré: «Les résidents des maisons de soins pour personnes âgées et les travailleurs à domicile sont la priorité absolue, après ceux de 80 ans et plus aux côtés des travailleurs de la santé et des services sociaux de première ligne.