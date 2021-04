Le US Marine Corps réduit ses effectifs. Les chars et les véhicules blindés sont sur le point de sortir, les drones sont à l’intérieur et il y aura moins de Marines – mais plus éduqués et formés pour gérer plusieurs systèmes d’armes, ont déclaré des généraux de l’USMC.

L’USMC a déjà « Modifié notre structure de force » dans le cadre de l’initiative de modernisation de 10 ans appelée Force Design 2030, a annoncé lundi le commandant général David Berger. Parmi les autres changements envisagés par le programme, citons « Désinvestissement complet » de chars, ne remplaçant pas les véhicules à roues LAV-25 existants par une autre plate-forme, passant aux missiles de l’artillerie conventionnelle et réduisant la taille du corps de 186000 en 2020 à 174000 environ à la fin de la décennie.

Le VBL vieillissant – en service depuis 1983 – ne sera pas remplacé « Avec un véhicule blindé, à roues ou à chenilles similaire dans un rapport de un pour un, » les Marines ont dit. Au lieu de cela, ils examinent le véhicule de reconnaissance avancé (ARV), que le brigadier-général Eric Austin de la Direction du développement des capacités a décrit comme moins une plate-forme spécifique qu’un ensemble de capacités.

«L’ARV n’est pas un VBL», Austin a dit, mais «Une plate-forme à architecture ouverte et indépendante de la charge utile.» Son adjoint pour le développement et l’intégration du combat, le lieutenant-général Eric Smith, a déclaré que la forme de cette plate-forme est « encore inconnu » et est quelque chose que l’USMC est « Expérimenter et jouer avec. »

Cette nouvelle plate-forme devra contrôler les drones aériens et terrestres et fournir des capacités de reconnaissance, a déclaré Smith, notant que l’USMC est à la recherche de systèmes avec «Une architecture ouverte, c’est-à-dire [they] peut accepter le lien avec l’intelligence artificielle, avec le cloud lui-même. »





Aussi sur rt.com

Malgré la montée en puissance des « super-cerveaux » de l’IA qui aident les chars et les robots à cibler l’ennemi, les humains triompheront toujours des machines en temps de guerre







Dans un autre mouvement loin des systèmes avec équipage vers les drones, les Marines veulent réduire leur aile aérienne à 18 escadrons de frappe de 10 jets chacun, et six escadrons de drones. Berger s’est fixé comme objectif un «Plan d’aviation composé à 40 pour cent d’équipage et à 60 pour cent sans équipage», selon Smith.

Trois avions à rotor inclinable V-22 Osprey sont sur le point de sortir, tout comme deux escadrons d’hélicoptères d’attaque légers et de transports CH-53E Super Stallion. Même la logistique n’a pas été épargnée. Tous les actifs de pontage lourds ont été cédés et l’USMC envisage de «Logistique sans pilote».

Comme on s’attend à ce que chaque marine soit un carabinier – ou une femme, maintenant – le Corps se prépare également à abolir les compagnies d’armes spéciales dans ce que le document appelle une approche de «salle des armes». Cela signifierait former tous les membres à manipuler une variété de systèmes d’armes, plutôt que d’être des spécialistes.

«S’adapter à ce concept exigera une Marine plus hautement qualifiée et multidisciplinaire, soutenue par un pipeline d’entrée de gamme plus long et plus complet», dit le document. Entre cela et le besoin de drones et de systèmes d’armes assistés par IA plus sophistiqués, l’USMC recherche un « Démographique plus mature » ainsi que.

Dans un rappel à la campagne «d’île en île» de la Seconde Guerre mondiale contre le Japon impérial, l’USMC a commencé à mettre en place trois «Régiments littoraux», de nouvelles unités d’environ 2 000 Marines conçues pour les combats expéditionnaires sur les îles. Légèrement plus petites que les régiments maritimes existants, ces unités comprendraient des éléments de logistique et de défense aérienne.





Aussi sur rt.com

Des armes larguées d’orbite n’importe où sur Terre en moins d’une heure? Le DoD demande à SpaceX de prouver qu’il est viable







Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!