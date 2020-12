Par Noemie Olive

CALAIS, France, 18 décembre (Reuters) – Calais, le port de fret routier le plus achalandé de France, est prêt pour le retour des formalités douanières sur les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Union européenne et évitera les files d’attente chaotiques de camions si les entreprises suivent les procédures, son directeur général m’a dit.

La Grande-Bretagne sort officiellement de l’union douanière et du marché unique de l’UE à 23h00 GMT le 31 décembre, après quoi les entreprises devront remplir des déclarations en douane, qu’il y ait ou non un accord commercial post-Brexit.

Les entreprises qui acheminent des marchandises entre la Grande-Bretagne et le plus grand bloc commercial du monde ont mis en garde contre une perturbation majeure des chaînes d’approvisionnement juste à temps.

« Le Brexit n’est pas synonyme de chaos. Le Brexit n’est pas synonyme d’augmentation du trafic », a déclaré à Reuters le chef du port de Calais, Jean-Marc Puissesseau. « Si les déclarations en douane sont faites comme elles devraient l’être, à l’avance, je ne vois pas de problème. »

Calais-Douvres est la route maritime la plus courte entre la Grande-Bretagne et l’UE – 37 km seulement – et Calais accueille environ 2 millions de camions par an. Le port a investi 6 millions d’euros dans les infrastructures pour restaurer une frontière dure.

Les douaniers français reconnaissent qu’ils n’ont aucune idée du nombre d’entreprises du Portugal à l’ouest de l’Europe à la Roumanie et à la Pologne à l’est seront prêtes à affronter le mur de la bureaucratie pour franchir la nouvelle frontière dure.

La Fédération nationale française des transporteurs routiers (FNTR) a déclaré que des retards entraîneraient des coûts supplémentaires qui réduiraient les marges. Certaines entreprises de logistique tentaient de négocier une protection contre les retards causés par les blocages aux frontières dans les contrats, a-t-il déclaré.

« Nous serons au centre des problèmes qui surgissent dans les premières semaines », a déclaré Isabelle Maitre, employée par la FNTR, qui représente les entreprises de transport, à Bruxelles. « Lorsque les camions sont en mouvement, c’est un signe que l’économie fonctionne. »

Les remarques de Puissesseau selon lesquelles « Calais est prêt » sont intervenues alors même que des camions en file d’attente serpentaient le long de la route d’accès au port, avec des entreprises britanniques se précipitant pour stocker.

Les retards sont survenus parce que les exploitants de traversiers avaient retiré deux navires des opérations en raison d’une baisse du nombre de passagers touristiques induite par une pandémie. Cela a réduit la capacité des camions, a-t-il dit.

Il y avait des retards plus longs au terminal Eurotunnel à proximité. Un photographe de Reuters a vu des migrants tenter de monter à bord de camions à destination de la Grande-Bretagne.

Douvres, le port de camionnage le plus fréquenté d’Europe, s’attend à des perturbations le 31 décembre et connaît déjà des volumes presque records alors que les entreprises se précipitent pour stocker, a déclaré jeudi son directeur général.

La route maritime à travers l’étroit détroit de Douvres est l’une des principales artères britanniques pour le commerce européen depuis le Moyen Âge. Une extension de 700 millions d’euros du port de Calais devrait s’achever au début de l’année prochaine.

« Aujourd’hui, nous souffrons de deux virus: le Brexit et le coronavirus », a déclaré Puissesseau. «L’année prochaine, nous sommes en convalescence. Nous apprenons comment fonctionne le Brexit, et le virus sera, espérons-le, derrière nous. Et en 2022, les touristes reviendront.

« Je ne suis pas pessimiste quant à l’avenir. »

(Reportage de Noemie Olive à Calais; reportage et rédaction supplémentaires de Richard Lough à Calais; Édité par Nick Macfie)