Pas de changement de peine rétroactif pour les petites quantités de crack

WASHINGTON – La Cour suprême a statué contre un homme de Floride qui cherchait à réduire sa peine pour un crime de drogue de faible intensité, estimant qu’une poussée bipartite au Congrès en 2018 pour assouplir de telles peines ne tenait pas compte de sa situation.

Bien que la question dans l’affaire soit étroite, elle est arrivée alors que des majorités bipartites au Congrès ont cherché à repenser les longues peines pour des quantités relativement faibles de drogues. Et cela a déclenché un débat houleux entre l’une des principales voix conservatrices de la Haute Cour et l’un de ses principaux libéraux sur l’histoire des condamnations pour toxicomanie et sur la question de savoir si le Congrès devrait « réparer cette injustice » – malgré le fait que les neuf juges se soient entendus sur le résultat Cas.

Le juge associé Clarence Thomas a rédigé l’opinion pour le tribunal. La juge adjointe Sonia Sotomayor a écrit une opinion concordante dans laquelle elle était d’accord avec la plupart des arguments du tribunal, mais a décrit le résultat comme « une injustice non négligeable » et a encouragé le Congrès à modifier la loi pour faire face à des situations similaires.

Le First Step Act a assoupli les politiques de répression de la criminalité qui ont fait grossir les populations carcérales et ont eu un impact disproportionné sur les communautés afro-américaines. Mais son langage n’était pas clair sur la question de savoir si certains contrevenants de bas niveau pouvaient demander des réductions de peine rétroactives, ont jugé deux tribunaux inférieurs, créant une situation où les personnes reconnues coupables de crimes plus graves pourraient se retrouver avec une peine plus clémente.

Tarahrick Terry a plaidé coupable de possession d’une petite quantité de crack en 2008 – environ 3,9 grammes – et a été condamné à plus de 15 ans de prison. Il a porté plainte après l’adoption de la loi de 2018 visant à réduire sa peine.

L’affaire impliquait l’interaction de trois lois adoptées par le Congrès : les lois sur les drogues de l’ère Reagan, qui créaient trois niveaux de peine en fonction de la quantité de drogues impliquées, une loi de 2010 visant à réduire les sanctions pour le crack et la loi First Step de 2018.

En 2010, les législateurs ont augmenté la quantité de crack nécessaire pour déclencher une peine minimale obligatoire de 10 ans de 50 grammes à 280 grammes. Dans un deuxième palier, comportant une peine minimale obligatoire de cinq ans, le Congrès a augmenté la quantité de drogue nécessaire de cinq grammes à 28 grammes. En relevant le seuil des quantités de drogue requises, les législateurs ont abaissé les peines de nombreuses personnes reconnues coupables d’avoir transporté une petite quantité de crack.

La loi First Step de 2018 a rendu ces réductions de peine rétroactives.

Mais la complication, et le cœur du cas de Terry, implique un troisième niveau – un fourre-tout qui fixe une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans pour toute quantité de drogue non couverte par les autres. Lorsque Terry a été condamné en 2008, le troisième palier est passé à 5 grammes, il se situait donc à l’extrémité supérieure de cette fourchette. Maintenant, il plafonne à 28 grammes et il est à l’extrémité inférieure.

Les législateurs de 2010 ont modifié ce troisième niveau par défaut, puisque la loi adoptée cette année-là a modifié les deux autres niveaux, mais ils n’ont pas explicitement modifié le texte de la loi concernant le troisième niveau. L’octroi de la rétroactivité en 2018 ne s’appliquait qu’aux paliers directement modifiés par la loi de 2010.

L’avocat de Terry a déclaré que le Congrès devait avoir prévu l’avantage de la rétroactivité pour les délinquants de faible niveau s’il l’offrait à ceux qui consommaient de plus grandes quantités de drogue, mais la disposition ne le disait pas spécifiquement. Le ministère de la Justice sous l’administration Trump a noté que Terry encourait la même peine en vertu de l’ancienne loi que sous la loi modifiée : jusqu’à 20 ans.

L’administration Biden a adopté le point de vue opposé, d’accord avec Terry. Compte tenu de ce changement de position du gouvernement, la Cour suprême a trouvé en mai un avocat extérieur pour plaider en faveur de la loi, les plaidoiries finales de la législature 2020-21

Décrivant l’argument de Terry comme un « tour de passe-passe » textuel, Thomas a écrit que la loi de 2018 n’avait pas modifié la loi de 2010 – et donc les peines inférieures ne pouvaient pas être appliquées rétroactivement.

« Nous ne convertirons pas les noms en adjectifs et vice versa », a écrit Thomas pour le tribunal.

« Il défie également le langage courant de dire que la modification d’une disposition différente a modifié » le dernier niveau en cause dans l’affaire.

Dans son opinion concordante, Sotomayor a déclaré qu’elle ne pouvait pas être d’accord avec le résumé de Thomas sur la façon dont la nation s’est retrouvée avec des peines beaucoup plus élevées pour le crack que pour la cocaïne en poudre. Dans une note de bas de page, Sotomayor a décrit le récit de Thomas comme « inutile, incomplet et aseptisé ». Cette critique est une réponse à l’une des notes de bas de page de Thomas, dans laquelle il écrit qu’une majorité du Black Caucus du Congrès a soit coparrainé soit voté pour les peines plus sévères à l’époque.

« Alors que le Fair Sentencing Act de 2010 et le First Step Act de 2018 nous ont permis d’éliminer les vestiges de la disparité de 100 pour 1 entre le crack et la poudre, certaines personnes ont été laissées pour compte », a écrit Sotomayor. « Parmi eux, il y a des gens comme le pétitionnaire Tarahrick Terry. »

Plusieurs des auteurs du First Step Act, dont le sénateur Dick Durbin, D-Ill., et le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, ont déclaré au tribunal qu’ils avaient l’intention de couvrir les délinquants de faible niveau dans la situation de Terry. Mais à une époque où le tribunal met fortement l’accent sur le texte d’une loi, les juges conservateurs et libéraux se sont battus pour concilier cet objectif avec le langage spécifique.

« Je regarde ce que le Congrès a fait, pas ce qu’il aurait peut-être dû faire », a déclaré le juge associé Stephen Breyer lors des arguments.

Sotomayor est revenue sur ce point dans son opinion séparée.

« Heureusement, le Congrès dispose de nombreux outils pour réparer cette injustice », a-t-elle écrit.

Un tribunal fédéral de district et une cour d’appel d’Atlanta ont tous deux jugé que la situation de Terry n’était pas couverte par la disposition de rétroactivité.