Pas de cessez-le-feu à Gaza tant que les objectifs de guerre d’Israël n’auront pas été atteints, dit Netanyahu

Benjamin Netanyahu a insisté sur le fait qu’il n’y aura pas de cessez-le-feu permanent à Gaza tant que les capacités militaires et gouvernementales du Hamas ne seront pas détruites et que tous les otages ne seront pas libérés.

Les négociations interviennent alors que les combats se poursuivent à Rafah, avec des informations faisant état de frappes aériennes israéliennes samedi dans la ville située à la frontière entre l’Égypte et Gaza.

Rien ne garantit que la pression publique exercée par M. Biden sur Israël et le Hamas pour qu’ils acceptent le plan aboutira à un accord.

« La destruction des capacités militaires et gouvernementales du Hamas, la libération de tous les otages et la garantie que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël », a-t-il déclaré.