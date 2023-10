WASHINGTON, 31 octobre (Reuters) – Les Américains musulmans et certains militants du Parti démocrate affirment qu’ils s’efforceront de mobiliser des millions d’électeurs musulmans pour qu’ils retiennent leurs dons et leurs votes en vue de la réélection du président Joe Biden en 2024, à moins que celui-ci ne prenne des mesures immédiates pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza.

Le Conseil national musulman démocratique, qui comprend les dirigeants du Parti démocrate d’États très contestés susceptibles de décider des élections, comme le Michigan, l’Ohio et la Pennsylvanie, a appelé Biden à user de son influence auprès d’Israël pour négocier un cessez-le-feu d’ici 17 heures HE (21 heures GMT). mardi.

Dans une lettre ouverte intitulée « Ultimatum de cessez-le-feu 2023 », les dirigeants musulmans se sont engagés à mobiliser les électeurs musulmans pour « refuser leur approbation, leur soutien ou leur vote à tout candidat qui soutient l’offensive israélienne contre le peuple palestinien ».

“Le soutien inconditionnel de votre administration, en termes de financement et d’armements, a joué un rôle important dans la perpétuation de la violence qui fait des victimes civiles et a érodé la confiance dans les électeurs qui vous faisaient auparavant confiance”, a écrit le conseil.

L’ancien représentant américain Keith Ellison, procureur général du Minnesota et premier musulman élu au Congrès, et le représentant Andre Carson de l’Indiana sont les coprésidents fondateurs de l’organisation.

La lettre est le dernier signe de la colère et de la frustration croissantes des communautés arabes et musulmanes américaines face à l’échec de Biden à condamner les attaques israéliennes sur la bande de Gaza après l’attaque du 7 octobre perpétrée par des militants du Hamas depuis Gaza qui, selon les responsables israéliens, a tué 1 400 personnes et pris 239 otages. .

Les autorités médicales à Gaza lundi ont dit 8 306 personnesdont 3 457 enfants, ont été tués au cours de l’attaque aérienne et terrestre israélienne qui a duré trois semaines.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lundi qu’il n’accepterait aucune cessation des attaques contre Gaza. Le porte-parole américain en matière de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré : « Le Hamas est le seul à en tirer profit à l’heure actuelle ».

La représentante Rashida Tlaib, une législatrice palestino-américaine du Minnesota, a publié lundi une vidéo de 90 secondes sur X, le site de réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter, dénonçant le soutien de Biden à ce qu’elle a appelé « la campagne génocidaire d’Israël en Palestine », ajoutant « Don’t Je ne compte pas sur notre vote en 2024.”

Basim Elkarra, directeur exécutif du Sacramento Valley Council on American-Islamic Relations (CAIR), a déclaré que les votes musulmans pourraient être cruciaux pour Biden dans sa candidature à un second mandat en 2024, notant que les 16 votes électoraux du Michigan ont été remportés par une faible marge d’à peine 2,6% en 2020.

Les Américains musulmans du Minnesota, où Biden prévoit de se rendre mercredi, ont lancé la semaine dernière un ultimatum de cessez-le-feu similaire, avec une date limite pour mardi midi. Ils ont déclaré qu’ils prévoyaient une manifestation mercredi lors de la visite du président dans leur État.

La campagne de réélection de Biden n’a fait l’objet d’aucun commentaire immédiat.

Biden a organisé une réunion jeudi dernier avec une poignée de dirigeants musulmans, a déclaré un responsable de la Maison Blanche, ajoutant que les responsables de l’administration continuaient de rencontrer des membres de la communauté arabe et musulmane préoccupés par la gestion de la crise par Biden.

Bien qu’il se décrit lui-même comme président sioniste, Biden a nommé plus d’Arabes-Américains et de musulmans à des postes politiques que n’importe quel prédécesseur, ainsi que les deux premiers juges fédéraux musulmans.

Jaylani Hussein, directeur exécutif du CAIR au Minnesota, a déclaré que les dirigeants musulmans américains d’autres États contestés qui sont cruciaux pour la réélection de Biden en 2024 feront des demandes similaires.

“Nous nous attendons à ce que le Wisconsin, l’Ohio et d’autres Etats fassent de même cette semaine”, a déclaré Hussein.

Hussein a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que de voter contre Biden en 2024 à moins qu’il n’appelle à l’arrêt des combats. Il a déclaré qu’il s’exprimait à titre personnel et non au nom du CAIR.

Environ 70 % des Américains musulmans ont soutenu Biden en 2020, a déclaré Hussein.

Les dirigeants des communautés musulmanes américaines du Michigan, de l’Ohio et du Wisconsin n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Ahmet Tekelioglu, directeur exécutif du CAIR à Philadelphie, a déclaré que les Américains musulmans de l’État appelaient à un cessez-le-feu immédiat, mais qu’il n’était pas au courant de projets visant à fixer une date limite.

Reportage d’Andrea Shalal à Washington et d’Andrew Hay au Nouveau-Mexique. Montage par Heather Timmons et Howard Goller

