Pas de caution pour Raj Kundra dans une affaire de pornographie | Nouvelles des gens

New Delhi: Dans un énorme revers, un tribunal de Mumbai a refusé mercredi d’accorder une caution à l’homme d’affaires Raj Kundra et à son associé Ryan Thorpe dans une affaire concernant la production et la distribution présumées de films porno.

En conséquence, Kundra – qui a été arrêté le 19 juillet par la police de Mumbai – restera en détention judiciaire jusqu’au 10 août, comme l’a accordé le tribunal mardi.

Kundra, par l’intermédiaire de l’avocat principal Abad Ponda, a déposé une requête distincte auprès de la Haute Cour de Bombay pour contester son arrestation, qu’il a qualifiée d' »illégale », et a demandé l’annulation de toutes les ordonnances de la Metropolitan Magistrate Court le renvoyant à la police puis à la garde à vue.

Cependant, mardi, le juge AS Gadkari a refusé d’accorder une mesure provisoire avant d’entendre la version de la police dans l’affaire et la prochaine audience est prévue pour jeudi (29 juillet).

Kundra est le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty et la semaine dernière, la police a perquisitionné leur domicile à Juhu et a également enregistré sa déclaration, même si l’affaire a envoyé des ondes de choc à Bollywood.