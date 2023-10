Pas de caution pour le suspect du meurtre d’un garçon musulman dans l’Illinois

L’homme accusé de meurtre et de crimes de haine après avoir prétendument poignardé à mort un garçon musulman de six ans doit être maintenu derrière les barreaux sans caution, a statué un juge.

Joseph Czuba, 71 ans, est accusé du meurtre de Wadea Al-Fayoume et des blessures graves de sa mère à Plainfield, dans l’Illinois.

Le propriétaire aurait ciblé les deux hommes, qui étaient ses locataires, en raison du conflit en cours entre Israël et le Hamas et parce qu’ils étaient musulmans.

Le garçon a été inhumé lundi.

M. Czuba a comparu devant le tribunal lundi, vêtu de vêtements de prison rouges et avec des cheveux blancs emmêlés. Il n’a parlé que brièvement pour confirmer qu’il aurait besoin d’un défenseur public mandaté par le tribunal.

En plus d’être détenu sans caution, M. Czuba a reçu l’ordre de n’avoir aucun contact avec la mère de Wadea, Hanaan Shahin, 32 ans. Il doit revenir devant le tribunal le 30 octobre.

Au tribunal, les procureurs ont déclaré que M. Czuba « croyait qu’il était en danger et qu’elle [Ms Shahin] allait appeler des amis palestiniens pour qu’ils viennent leur faire du mal » et que le réseau électrique allait tomber en panne à cause d’une attaque non précisée, selon le Chicago Tribune.

Selon les autorités, M. Czuba, le propriétaire des deux hommes, les a attaqués tous deux avec un grand couteau de type militaire.

Bien qu’elle ait été poignardée plus d’une douzaine de fois, Mme Shahin a pu s’enfuir vers les toilettes et appeler la police. On s’attend à ce qu’elle survive.

Son fils, Wadea, a été poignardé plus de deux douzaines de fois et a ensuite été déclaré mort dans un hôpital local.

Lors d’une conférence de presse lundi, l’un des oncles du garçon a déclaré que M. Czuba « aimait » Wadea et « lui apportait des jouets ».

Il a ajouté qu’il pensait que M. Czuba était devenu furieux à cause de la couverture médiatique de la guerre entre Israël et le Hamas, notamment en affirmant que des bébés israéliens avaient été décapités par des combattants du Hamas.

« Ce n’était pas vrai », a déclaré l’oncle, qui n’a pas donné son nom. « Nos responsables doivent sortir et dire quelque chose ».

Des informations selon lesquelles des militants du Hamas auraient décapité des bébés ont circulé sur les réseaux sociaux et dans certains reportages. Mais un porte-parole des forces de défense israéliennes a déclaré à CNN la semaine dernière qu’il ne pouvait pas confirmer ces informations, et qu’elles n’avaient pas été vérifiées de manière indépendante.

Wadea Al-Fayoume, six ans, a fêté son anniversaire il y a quelques semaines

Lorsque la police est arrivée sur les lieux, M. Czuba était assis par terre à l’extérieur de la propriété avec une coupure visible sur le visage, selon la police. Il n’a fourni aucune déclaration aux détectives lors d’un premier interrogatoire.

Des funérailles ont eu lieu lundi après-midi dans la ville de Bridgeview, parfois surnommée la « Petite Palestine » en raison de sa forte population palestino-américaine. Plusieurs centaines de personnes étaient présentes à l’événement, qui s’est déroulé sous une forte présence policière.

S’exprimant lors des funérailles, la représentante de l’État de 24 ans, Nabeela Syed, qui représente la ville de Palatine et d’autres banlieues nord de Chicago, a déclaré que « cela ne s’est pas produit en vase clos ».

« De nombreux propos anti-musulmans et anti-palestiniens ont été proférés », a-t-elle déclaré. « C’est un exemple très malheureux de la façon dont les mots ont des conséquences et comment les mots peuvent tuer. L’agresseur a rendu incontestables ses motivations et ses intentions en poignardant ce garçon ».

« Nous avons vu tellement de haine ces derniers jours », a ajouté Mme Syed. « Cela me rappelle avoir grandi dans ce monde d’après le 11 septembre où les musulmans ne se sentaient pas non plus en sécurité ».

Sadia Awab, une mère de trois enfants qui a assisté aux funérailles, a déclaré à la BBC qu’elle a reproché à certains membres du gouvernement et des médias de « cracher des mensonges » qui « provoquent la haine ».

« Je suis choquée, mais je ne suis pas surprise », a-t-elle déclaré, ajoutant que sa famille prenait désormais des mesures de sécurité supplémentaires. « Nous savons que cela va continuer. »

Certains membres de la communauté ont explicitement imputé le meurtre à la rhétorique anti-palestinienne.

Un mémorial de fortune – qui comprenait une figurine de Spider-Man en peluche et d’autres jouets pour enfants – se trouvait sur les lieux du crime tôt lundi.

Dans l’arrière-cour de la propriété, de gros tas d’ordures et d’autres jouets d’enfants étaient également visibles. Des croix – apparemment érigées par M. Czuba – étaient visibles partout dans la propriété.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées en Israël lorsque le Hamas a traversé la frontière depuis la bande de Gaza pour attaquer des civils et des soldats.

À Gaza, près de 2 700 personnes ont été tuées par les bombardements israéliens, selon les autorités palestiniennes, et environ 1 000 personnes sont portées disparues sous les décombres.

Dimanche, le FBI a déclaré avoir constaté une augmentation des menaces signalées aux États-Unis depuis que le Hamas a lancé son attaque il y a plus d’une semaine.

La plupart ont été jugées non crédibles, a déclaré un haut responsable du FBI. Les institutions juives et musulmanes ont été prises pour cible.

Après l’incident de Plainfield, le chef du bureau de Chicago du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), Ahmed Rehab, a déclaré que Wadea « a payé le prix de l’atmosphère de haine, d’altération et de déshumanisation à laquelle, franchement, je pense que nous assistons ». ici aux États-Unis, »