Pas de carburant, pas de mât, pas d’eau : les marins secourus décrivent l’épreuve

NEW YORK (AP) – Deux hommes portés disparus dans l’océan Atlantique pendant 10 jours après qu’une tempête a frappé leur voilier au large de la Caroline du Nord ont remercié l’équipage du pétrolier qui les a secourus et ont déclaré qu’ils avaient eu de la chance d’avoir survécu.

“Par un hasard bizarre”, un membre de l’équipage du Silver Muna a repéré le voilier au large des côtes du Delaware mardi même s’il s’agissait d’un “cure-dent” par rapport au pétrolier, a déclaré le marin sauvé Kevin Hyde lors d’une conférence de presse mercredi.

Hyde, 65 ans, a fait l’éloge du protocole de surveillance du Silver Muna. “Leur formation a porté ses fruits et ils nous ont trouvés”, a-t-il déclaré.

Hyde, Joe DiTomasso et un chien de compagnie naviguaient du New Jersey à la Floride lorsque les hommes ont perdu le contact avec leurs familles le 3 décembre au large des Outer Banks de Caroline du Nord.

Hyde, s’exprimant après que lui, DiTomasso et le chien ont été ramenés à terre à New York mercredi, a déclaré que le couple “naviguait, s’amusait bien” et se dirigeait vers le cap Hatteras lorsqu’une énorme tempête les a fait dévier de sa trajectoire et a fait sauter le mât. au large de leur bateau, l’Atrevida II.

Le bateau a également perdu de la puissance et du carburant. “Donc, à ce moment-là, nous étions juste poussés vers la mer de plus en plus loin”, a déclaré Hyde.

Les hommes avaient peu de nourriture et manquaient d’eau. “Nous n’avons pas eu d’eau pendant deux jours”, a déclaré DiTomasso. « Et j’ai acheté ces haricots. Et la meilleure partie des haricots, c’est qu’ils contenaient de l’eau. Ils étaient trempés dans l’eau. Et nous prenons des gorgées à la fois.

Les hommes ont décrit des vagues redoutables. “Vous ne savez pas à quoi ressemblent des vagues de 40 pieds”, a déclaré DiTomasso. « Quelle est la hauteur de ce bâtiment ? Quelle est la hauteur du toit ? »

La garde côtière américaine a été informée que les marins étaient en retard dimanche et a commencé une recherche qui s’étendait des eaux du nord de la Floride au New Jersey, ont déclaré des responsables de la garde côtière dans un communiqué de presse.

Mais c’est l’équipage du Silver Muna qui a repéré l’Atrevida II à quelque 214 milles (344 kilomètres) à l’est du Delaware mardi.

“C’est un excellent exemple des efforts combinés de la communauté maritime pour assurer la sécurité de la vie en mer”, a déclaré le Cmdr. Daniel Schrader, porte-parole de la zone atlantique de la Garde côtière, a déclaré.

