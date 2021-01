Pfizer a fait pression sur les régulateurs pour qu’ils déclarent que ses flacons contiennent une dose «supplémentaire» de vaccin et les compteront désormais dans les livraisons, après que les agents de santé de première ligne ont découvert qu’ils pouvaient administrer six injections à partir d’un seul flacon, au lieu de cinq.

Une porte-parole du géant pharmaceutique, Amy Rose, a expliqué que si la société «Respecter nos engagements d’approvisionnement conformément à nos accords existants», elle a dit que ces accords sont « Basé sur la livraison de doses » eux-mêmes, plutôt que des flacons, a rapporté vendredi le New York Times.

Lorsque les médecins ont découvert qu’ils étaient en mesure d’extraire une dernière dose que prévu des flacons de Pfizer, certains ont pensé que cela signifierait que les 100 millions de doses que la société avait promis aux États-Unis d’ici mars pourraient en fait s’étendre beaucoup plus loin. Pfizer a cependant rapidement dissipé cette notion, faisant pression avec succès sur la FDA pour qu’elle désigne officiellement le coup supplémentaire dans un changement d’étiquette plus tôt ce mois-ci. Il dit maintenant que les doses supplémentaires compteront dans ses contrats existants, ce qui signifie que moins de flacons seront livrés que prévu auparavant.

«Dans une situation d’approvisionnement limité en vaccins au milieu d’une crise de santé publique, notre intention avec ce changement d’étiquette est de clarifier les choses aux prestataires de soins de santé, de minimiser le gaspillage de vaccins et de permettre l’utilisation la plus efficace du vaccin», Dit Rose.

Alors que la FDA a recommandé aux agents de santé d’utiliser «Seringues à faible volume mort» Afin d’extraire la sixième dose de chaque flacon, certaines installations n’ont pas accès aux aiguilles spécialisées en raison de pénuries d’approvisionnement provoquées par la pandémie. Les responsables de la santé américains ont lancé un examen le mois dernier pour déterminer si l’offre de seringues pouvait répondre à une augmentation attendue de la demande, concluant finalement que plus de 70% des sites de vaccination utilisaient les aiguilles les moins gaspilleuses et que davantage pourraient être achetées ou fabriquées si nécessaire, selon le Times.

L’administration nouvellement assermentée Joe Biden envisage d’invoquer la loi sur la production de défense pour accélérer la fabrication des seringues à faible volume mort, a déclaré jeudi l’attachée de presse Jen Psaki, suggérant qu’il pourrait encore y avoir des incertitudes sur les approvisionnements.

Cependant, aux côtés des agences fédérales, Pfizer a accepté de suivre quelles installations ont un accès suffisant aux seringues, et dit qu’il ne facturera pas six doses par flacon sur des sites qui ne disposent pas de l’équipement approprié, a déclaré une personne familière avec les pourparlers au Fois.

Le passage soudain de cinq à six doses pour chaque flacon a fait des vagues pour les responsables de la santé dans les pays autres que les États-Unis, alors que l’Union européenne a suivi l’exemple de la FDA en étiquetant officiellement le sixième coup plus tôt ce mois-ci. La Belgique, par exemple, a déclaré qu’elle avait été forcée d’annuler certains rendez-vous pour la vaccination après avoir appris que Pfizer expédierait moins de flacons, avec un responsable supervisant la campagne de vaccination du pays, Sabine Stordeur, a déclaré. « Il ne faut pas être surpris », comme «C’est toujours une entreprise privée.» Ces problèmes surviennent également au milieu d’une série de retards dans les expéditions de vaccins à travers l’Europe, provoquant des plaintes de l’Allemagne et même des menaces de poursuites judiciaires de la Pologne et de l’Italie.

Dès la semaine prochaine, les responsables américains pourraient commencer à attribuer le vaccin Pfizer en fonction de l’étiquetage à six doses par flacon, obligeant potentiellement certains États américains à interrompre leurs initiatives de vaccination, reflétant les revers en Belgique.

