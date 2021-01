Le manager de Sheffield United, Chris Wilder, a déclaré qu’il n’y avait «pas de cachette» pour lui et ses joueurs après avoir subi leur 15e défaite de la saison en Premier League à Crystal Palace samedi.

Jeffrey Schlupp et Eberechi Eze ont marqué un but chacun alors que Palace a mis plus de misère sur United avec une victoire 2-0, laissant les Blades en bas du tableau avec deux points, 11 à la dérive de la zone de sécurité.

L’équipe de Wilder n’a pas gagné en 17 matchs de championnat cette saison – la plus longue course sans victoire depuis le début pour une équipe de haut niveau anglaise.

« Nous ne ressemblons pas à un club établi », a déclaré Wilder. «Nous ne le sommes évidemment pas et nous nous battons pour gagner cela et ce sera une lutte incroyable pour le faire à partir de la position dans laquelle nous sommes.

«Nous sommes évidemment déçus des statistiques qui nous sont rappelées. C’est une ligue difficile quand vous êtes en retard comme nous l’avons été pendant longtemps, donc c’est difficile. Il n’y a pas de cachette pour moi et les joueurs.

Les Blades étaient le package surprise de la saison dernière lorsque l’équipe promue a terminé neuvième, mais ils ont lutté contre des blessures dans leur lutte pour la survie de haut niveau cette saison.

«Je n’arrête pas de dire (que) les gens nous compareront toujours à l’année dernière… L’année dernière est l’année dernière et nous ne pouvons rien faire à ce sujet», a déclaré Wilder. «C’était nous à notre meilleur… (sans) aucune blessure majeure et les joueurs jouant au mieux de leurs capacités.

«(Aujourd’hui) nous avions neuf joueurs manquants, ce qui nous aurait fait mal même en Ligue 1, où nous étions il y a quatre ans et demi. Les deux bancs des pénalités ont décidé du match et nous n’avons pas été assez bons dans l’un ou l’autre.

Sheffield affrontera les Bristol Rovers au troisième tour de la FA Cup le 9 janvier avant d’accueillir Newcastle United en championnat trois jours plus tard.