Pas de but : Appel controversé lors des finales de la Ligue de hockey de la Colombie-Britannique à la suite d’une « révision vidéo défectueuse »

Selon les Alberni Valley Bulldogs, un appel controversé sans but dans le deuxième match de la finale de la Coupe Fred Page de la BCHL était le résultat d’un équipement de révision vidéo qui ne fonctionnait pas.

Les Bulldogs pensaient avoir marqué le but égalisateur avec six minutes à jouer en troisième période le samedi 13 mai contre les Vees de Penticton au South Okanagan Events Centre.

Après examen vidéo, l’appel sur la glace a été confirmé et les Bulldogs se sont vu refuser ce qu’ils croyaient être leur quatrième marqueur du match.

Penticton allait gagner le match 4-3. Les champions en titre de la Coupe Fred Page mènent maintenant la meilleure des sept séries 2-0.

Le président et gouverneur des Bulldogs, David Michaud, a déclaré que la ligue avait offert une explication à l’équipe après le match, en réponse à l’appel sans but lancé sur la glace.

« Je peux confirmer qu’après avoir parlé avec les officiels de la BCHL, l’explication qui nous a été fournie après le match était que, malheureusement pour nous, le système de révision vidéo ne fonctionnait pas sur cette révision et c’est ce qui a pris si longtemps, ils se sont précipités pour essayer de venir trouver une solution… quand ils n’ont pas pu, ils sont allés avec l’appel sur la glace, ce qui n’était pas un but », a déclaré Michaud.

« Pour nous, évidemment, c’est décevant… c’est celui qui, espérons-le, allait jouer en notre faveur. »

La BCHL n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Une rediffusion des moments du match a été diffusée sur le grand écran du SOEC pendant le match, cependant, les officiels sur la glace doivent se fier à ce qu’ils voient sur les tablettes fournies par le jeu à l’intérieur de la surface de réparation, a déclaré Michaud.

Dans une capture d’écran du jeu publiée par les Bulldogs sur les réseaux sociaux, la rondelle peut être vue de l’autre côté de la ligne et devant le gardien des Vees Luca Di Pasquo. On ne sait pas si la ligue est soumise à plus d’angles de caméra que ce qui a été montré lors de la diffusion sur BCHL TV ou aux fans présents au SOEC.

« Lors du dernier match, nous avons eu l’impression d’avoir reçu un coup de pied dans l’estomac », a déclaré l’entraîneur des Bulldogs, Joe Martin. « Je pense que tous les gars de notre liste, y compris notre personnel, ont ressenti ça d’une manière ou d’une autre tout au long de leur carrière, donc c’est juste un autre chapitre de l’histoire. »

En référence à la pièce sur leur site Web mardi, les Bulldogs disent qu’il y avait « un équipement de révision vidéo défectueux » au SOEC lors de la pièce spécifique de samedi.

Le match n ° 3 de la série aura lieu mardi soir, le 16 mai, au Alberni Valley Multiplex, le quatrième match étant prévu pour mercredi. Le premier match dans la vallée d’Alberni s’est vendu tôt. Shaw diffuse les matchs 3 et 4.

Les deux premiers matchs de la série se sont terminés avec Penticton en tête par des marges de 4-3.

« Ce qui est malheureux dans tout cela pour les deux équipes, c’est qu’on a l’impression de détourner l’attention du hockey et des deux très bons grands matchs », a déclaré Michaud. « Les deux fanbases sont évidemment vraiment passionnées par leurs clubs et ce qui se passe. »

@lgllockhart

[email protected]

Alberni Valley BulldogsBCHLhockeyPenticton VeesSports