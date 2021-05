«  Pas de bottes sur le terrain ici  »: le Pakistan exclut la possibilité de loger des troupes américaines sur ses bases après le retrait d’Afghanistan

Les bases pakistanaises, l’espace aérien, les routes d’approvisionnement toutes saisons et les lignes de communication vers l’Afghanistan voisin ont été essentiels pour permettre et maintenir l’invasion militaire menée par les États-Unis après les attentats du 11 septembre il y a deux décennies.

Cependant, lors d’une réunion de presse dans la capitale Islamabad mardi, le ministre des Affaires étrangères Shah Mehmood Qureshi a déclaré que le Pakistan ne participerait à aucune future campagne militaire américaine – et choisirait de rester «Partenaires de paix».

« Non. Nous n’avons pas l’intention d’autoriser les bottes sur le terrain ici, et le Pakistan ne transfère aucune base (aux États-Unis) … Nous serons des partenaires de paix, et ce sera notre rôle – le rôle d’un facilitateur ». a déclaré Qureshi, répondant à une question sur la question de savoir si le gouvernement était sous pression pour remettre des bases aux États-Unis.

«Il n’y a pas de pression. Le Pakistan protégera ses intérêts », il ajouta.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a déclaré que les 2500 à 3500 soldats américains restants et environ 7000 soldats de l’OTAN se retireraient d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, plus de quatre mois après la date limite du 1er mai convenue par les talibans et Washington dans le cadre d’un accord conclu. l’année dernière.

Biden avait également déclaré que les États-Unis allaient «Réorganise ses capacités et ses moyens de lutte contre le terrorisme dans la région» pour dissuader les menaces terroristes potentielles.

Lors d’un point de presse le mois dernier, le général Kenneth McKenzie, qui dirige le Commandement central américain, a déclaré que des diplomates américains examinaient « Ce qu’est l’art du possible » concernant les accords de base avec les voisins de l’Afghanistan pour voir où les troupes peuvent être repositionnées – mais n’a pas nommé le Pakistan, qui partage une frontière terrestre d’environ 2 600 kilomètres avec ce pays déchiré par la guerre.

«Nous avons d’autres options sur la table. Nous explorerons ces options alors même que l’ensemble du gouvernement – le processus interinstitutions cherche à trouver la meilleure combinaison possible d’options de base pour soutenir les futures opérations de contingence antiterroriste ». dit McKenzie.

Les responsables américains n’ont pas non plus commenté la conjecture des médias selon laquelle la question des droits de base pourrait être débattue dans des discussions bilatérales. Les spéculations à ce sujet ont été alimentées par des informations selon lesquelles l’armée de l’air pakistanaise est en train de construire une nouvelle base aérienne dans la région du Baloutchistan, où une autre base abritait autrefois des drones américains.

La semaine dernière, cependant, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a laissé entendre que le Pakistan avait été un « Free rider » dans le conflit – parler à haute voix de la perception populaire américaine selon laquelle lui-même et d’autres pays voisins avaient bénéficié de la présence de troupes américaines et de l’OTAN sans apporter de contributions significatives.

« La décision [to pull out] a concentré l’esprit de quasiment tout le monde à l’intérieur et à l’extérieur de l’Afghanistan et de la région. Au cours des 20 dernières années, ils ont été – dans une certaine mesure – des passagers clandestins sur nous, sur l’OTAN, sur nos partenaires, » Dit Blinken. «Ils doivent maintenant décider, y compris le Pakistan, où se trouvent leurs intérêts.»

Mais Qureshi a déclaré que le gouvernement pakistanais avait adopté une «Politique explicite» en ce qui concerne le partenariat avec les États-Unis dans le processus de paix, notant qu’Islamabad avait utilisé son influence sur les talibans pour les persuader de parvenir à un règlement avec les autorités afghanes.

«C’est notre besoin, et nous voulons que cela se produise de cette façon», a-t-il dit, ajoutant que les Afghans devraient s’approprier le processus de paix pour le faire fonctionner.

