Pas de bonne foi ? Le conseil du comté de DuPage réprimande à nouveau le greffier du comté pour un différend budgétaire – Shaw Local

Un D défiantGreffier du comté d’uPage a des membres du conseil de comté déçus, frustrés et se demandant quelles mesures ils pourraient prendre pour tenir le bureau du greffier responsable.

Le greffier du comté, Jean Kaczmarek, a assisté mardi à sa première réunion de comté depuis des mois pour répondre aux questions sur les factures impayées et d’autres problèmes financiers. Après avoir dit au conseil du comté que huit des 11 factures en question ont été payées, Kaczmarek a réitéré son point de vue selon lequel le comté n’a aucun contrôle sur la façon dont elle dépense ses fonds budgétés.

« Pour le moment, les discussions de bonne foi entre mon bureau et les autres parties prenantes du comté n’ont pas abouti à une compréhension convenue d’une politique appropriée », a lu Kaczmarek dans une déclaration préparée lors de la réunion du comité des finances du conseil du comté. « Dans l’intérêt de poursuivre ces discussions de bonne foi, je ne m’engagerai pas dans un débat public sur ces questions aujourd’hui. »

Kaczmarek a invité les membres du conseil du comté à discuter des problèmes avec elle en privé dans son bureau. Elle a quitté la réunion sans répondre aux questions des membres du comité ou d’autres responsables du comté.

« Je ne sais pas ce que c’était. Nous avons demandé une discussion », membre du conseil du comté James Zay a dit. « Nous sommes un conseil ouvert et transparent. Je ne descends pas au bureau du greffier, à huis clos, pour discuter de ce qui se passe.

« Il n’y avait rien de bonne foi dans cette déclaration », a-t-il ajouté après le départ de Kaczmarek.

Kaczmarek, par l’intermédiaire du greffier en chef adjoint du comté Adam Johnson, a refusé de commenter plus tard mardi.

Kaczmarek, élu pour la première fois en 2018, a été critiqué par les membres du conseil de comté le mois dernier pour les 11 factures impayées et d’autres problèmes financiers. Les factures, en grande partie liées aux élections, totalisaient 180 520 $ et variaient de 16 $ à plus de 87 000 $.

Les responsables des finances du comté ont déclaré que le bureau du greffier n’avait pas assez d’argent dans les postes spécifiés pour payer les factures. Selon les procédures comptables départementales, les chefs de service et les élus doivent faire une demande de transfert de poste si un poste est insuffisant et ne peut couvrir les dépenses dédiées.

Malgré les avis juridiques qui, selon le comté, soutiennent sa position, Kaczmarek n’est pas d’accord, affirmant que le conseil du comté ne peut pas restreindre la façon dont elle dépense l’argent alloué à son bureau.

En mai, Kaczmarek a déclaré qu’il lui restait encore 2,3 millions de dollars dans son budget global pour couvrir les factures du bureau.

Elle a déclaré que les électeurs l’avaient élue – et non le conseil du comté – pour décider comment le bureau du greffier du comté devrait dépenser son argent.

Les membres du conseil du comté ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de dire à Kaczmarek comment dépenser l’argent du bureau. Mais ils disent qu’elle doit se conformer aux procédures comptables adoptées par le conseil du comté pour montrer comment les deniers publics sont dépensés.

Le vérificateur du comté de DuPage, Bill White, a déclaré que chaque élu et chef de département s’était conformé aux procédures budgétaires du comté, à l’exception de Kaczmarek.

White a également noté que le bureau du greffier du comté avait, pendant une grande partie du mandat de Kaczmarek, eu besoin d’une assistance supplémentaire pour remplir les documents requis. Zay et d’autres membres du conseil d’administration ont déclaré que la dernière controverse n’était pas la première.

Au cours de son mandat, Kaczmarek a été confrontée à des questions sur les augmentations de salaire et d’autres problèmes budgétaires. L’année dernière, le bureau du greffier n’a pas déposé les formulaires budgétaires demandés, obligeant les responsables des finances du comté à créer un budget pour son bureau, ont déclaré des responsables du comté.

Plus récemment, elle a refusé d’indiquer comment elle prévoyait de couvrir un manque à gagner prévu dans son poste pour les salaires en raison d’augmentations de salaire, pouvant atteindre 30 %, qu’elle avait approuvées le mois dernier.

« Nous avons demandé à ce greffier de répondre à des questions pendant des années », a déclaré Zay. « Je ne sais pas où nous allons à partir d’ici. »

Bien que les démocrates aient défendu Kaczmarek dans le passé, la dernière controverse a même ses plus fervents partisans appelant à l’action et à la conformité.

« Nous devons résoudre cette situation », a déclaré Mary FitzGerald Ozog, ajoutant que le fait que d’autres élus du comté se conforment aux procédures comptables du comté était révélateur. « C’est pas sorcier. … Je suis vraiment déçu de sa déclaration d’aujourd’hui.

La présidente du conseil du comté, Deborah Conroy, a également exprimé sa déception et a déclaré qu’elle espérait que le comté se conformerait.

« J’ai fait comprendre parfaitement au greffier que je ne me soucie pas de son opinion ; ils ne sont pas des avocats », a déclaré Conroy lors de la réunion du comité des finances de mardi. « Ce qui m’importe, c’est qu’ils se conforment à ce qu’on leur dit. C’est notre combat. »

