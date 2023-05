Bui Tuan Lam a été reconnu coupable et condamné à une peine de prison au Vietnam.

Le vendeur de nouilles Bui Tuan Lam a été emprisonné pendant cinq ans et demi au Vietnam.

Il a été condamné après s’être moqué d’un haut responsable du gouvernement.

Lam a publiquement plaidé pour la démocratie au Vietnam.

Un vendeur de nouilles au Vietnam célèbre pour avoir imité le célèbre chef « Salt Bae » pour se moquer prétendument d’un haut responsable du gouvernement a été condamné jeudi à cinq ans et demi de prison, a annoncé la police, après qu’un tribunal l’a reconnu coupable de propagande anti-étatique.

Cette condamnation est la dernière en date de ce que les groupes de défense des droits considèrent comme la vaste tentative du gouvernement de faire taire les voix critiques à l’égard du Parti communiste vietnamien au pouvoir.

Une vidéo de Bui Tuan Lam, 39 ans, est devenue virale en novembre 2021 lorsqu’elle a été publiée quelques jours après qu’un haut responsable vietnamien a été filmé en train de manger un steak incrusté d’or au restaurant londonien du chef turc de son vrai nom Nusret Gökçe.

Lam, qui s’est décrit dans un message Facebook téléchargé à côté de la vidéo sous le nom de « Green Onion Bae », a été arrêté à la fin de l’année dernière.

Jeudi, il a été reconnu coupable de « fabrication, stockage, distribution ou diffusion d’informations, de documents et d’articles contre l’État », a déclaré le département de police de Danang à l’issue d’un procès d’une journée.

En plus de tenir un stand de nouilles au bœuf dans la ville, Lam avait publiquement plaidé pour la démocratie au Vietnam et participé à de nombreuses manifestations anti-chinoises et pro-environnement.

Le département de police de Danang a également cité l’acte d’accusation de Lam disant qu’il avait publié 19 articles et 25 vidéos sur les réseaux sociaux pour « déformer et salir l’État ».

L’avocat de Lam n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Phil Robertson, directeur adjoint pour l’Asie à Human Rights Watch, a appelé le gouvernement vietnamien à cesser de poursuivre Lam et d’autres pour avoir critiqué le Parti communiste vietnamien.

« La liste des publications et des vidéos répertoriées comme « preuves » des « crimes » de Bui Tuan Lam montre à quel point les Vietnamiens vont jusqu’au bout pour bloquer toute forme de critique en ligne du gouvernement », a déclaré Phil.

« Pour les dirigeants vietnamiens, même les chansons sont une menace pour leur monopole du pouvoir », a-t-il ajouté.