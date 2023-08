Pas de blague : les sites Web satiriques sont pris dans la quête de Meta pour bloquer les nouvelles au Canada

Luke Gordon Field essaie de comprendre comment il peut expliquer le concept de satire pince-sans-rire à un algorithme.

Il dit qu’il n’a jamais pensé en un million d’années que le besoin d’expliquer une blague transcenderait les humains. Mais c’est une situation dans laquelle il croit s’être retrouvé en tant que rédacteur en chef de Beaverton, un site Web de comédie canadien.

Meta est en train de supprimer toutes les nouvelles de ses plateformes Facebook et Instagram au Canada en réponse à une nouvelle loi qui obligerait l’entreprise à indemniser les médias pour le contenu partagé ou autrement réutilisé sur leurs plateformes.

Mais les sites satiriques sont également pris dans la quête du géant de la technologie, même si leur public humain sait qu’ils ne sont pas d’actualité.

C’est une erreur qui, selon certaines publications, pourrait menacer leur survie.

« Je ne veux pas être trop dramatique, mais dans un monde où Facebook nous coupe complètement, je veux dire, il y a de fortes chances que nous ne survivions pas à cela », a déclaré Field à la Presse canadienne.

Il a dit qu’il avait lancé le Beaverton il y a plus de dix ans avec un groupe d’auteurs de comédies qui voulaient juste mettre leurs blagues amusantes en ligne pour que les gens les voient.

Ils n’ont pas de soutien financier majeur ni de propriétaires fortunés, et ils se sont fortement appuyés sur Facebook pour promouvoir leur contenu et accroître leur audience, a-t-il déclaré.

The Beaverton, un site Web satirique, est pris dans la quête de Meta pour supprimer toutes les nouvelles de ses plateformes Facebook et Instagram au Canada. (Le Beaverton/Facebook)

« Je considérerais (Facebook) comme un trafiquant de drogue où le premier goût est gratuit, et ils vous font revenir pour plus. »

Cette semaine, Field a déclaré avoir découvert que leur approvisionnement était coupé après avoir reçu des messages de lecteurs canadiens disant qu’ils ne pouvaient plus voir les publications de Beaverton.

« Si le trafic diminue vraiment à cause de Facebook, puis, par extension, les revenus diminuent, alors il y a un scénario où nous ne pouvons pas garder les lumières allumées », a déclaré Field.

Les sites disent qu’ils ne sont pas éligibles à un financement en vertu de la loi

Scott Slute, qui dirige le site satirique Toronto Harold, a vu son contenu bloqué par Meta le mois dernier sur Instagram, ce qui, selon lui, a également affecté son entreprise. Il a vu les likes sur ses publications Instagram tomber à des centaines de milliers.

Il a déclaré qu’il pensait qu’une balise par défaut qui le qualifiait de site d’actualités avait conduit à la capture du compte par le blocage de Meta. Après avoir retiré l’étiquette, Slute a contacté l’entreprise et a fait appel de sa décision.

« C’était un peu dévastateur de voir quelque chose sur lequel j’avais travaillé si dur pendant trois ans m’être enlevé comme ça », a déclaré Slute. « C’était un sentiment d’impuissance. »

Il a fallu moins d’une semaine à Meta pour résoudre le problème après avoir rempli un questionnaire, Slute notant que le processus était « plutôt bon ».

« Ils m’ont répondu et m’ont dit qu’ils avaient déterminé que ce n’était pas un site d’information, alors ils l’ont remis en place », a déclaré Slute.

Field espère que Meta réalisera sa propre erreur en ce qui concerne le Beaverton, qui, a-t-il souligné, ne serait pas admissible à un financement en vertu de la loi sur les nouvelles en ligne des libéraux.

« Une grande partie de nos affaires ne sont même pas des nouvelles à distance », a déclaré Field.

« Il ne devrait pas être bloqué par cette interdiction. »

Meta a déclaré qu’il adoptait une approche progressive pour supprimer les nouvelles des flux des Canadiens afin de s’assurer que le processus fonctionne comme prévu.

L’entreprise espère éviter les erreurs qu’elle a commises en Australie, lorsqu’elle a temporairement bloqué les informations sur Facebook dans ce pays. Ce faisant, il a accidentellement limité l’accès au contenu non informatif, y compris les pages de certains services d’urgence.

Menace de « faux procès »

Le Beaverton a modifié ses paramètres Facebook pour indiquer clairement qu’il s’agit d’une société de divertissement et de comédie, et non d’une société de presse, a déclaré Field.

« Je veux croire que c’est un algorithme qui ne fonctionne pas correctement et que c’est une erreur qui a été ou sera triée, car bien sûr, nous sommes un site Web de comédie. »

En attendant, il s’amuse en écrivant des articles satiriques sur la question et en répondant en plaisantant sur d’autres plateformes de médias sociaux.

Dans une lettre publiée sur X, la plate-forme anciennement connue sous le nom de Twitter, les Beaverton ont menacé le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, de ce que Field appelle un « procès clairement faux » pour avoir diffamé les Beaverton en les qualifiant d’agence de presse.

REGARDER | Pourquoi l’accord Meta de l’Australie ne pourrait pas fonctionner au Canada Nouvelles sur le blocage des métas : pourquoi l’accord de l’Australie ne pourrait pas fonctionner au Canada Meta bloque le contenu des nouvelles pour les Canadiens sur Instagram et Facebook après que le gouvernement a adopté sa loi sur les nouvelles en ligne en juin. Mais comment cela se compare-t-il à 2021, lorsque Facebook a bloqué les informations sur ses plateformes en Australie pour protester contre une loi similaire ? Nous cassons les différences.

Les Canadiens peuvent s’attendre à voir des nouvelles supprimées de leurs comptes Facebook et Instagram dans les semaines à venir, mais voir la satire l’accompagner serait un désastre, a déclaré Field.

« Je pense que nous avons un rôle à jouer, un très petit rôle, mais un rôle à jouer néanmoins dans la conversation sur les problèmes de ce pays, sur ce qui se passe dans le monde », a déclaré Field.

« Et je pense que la satire peut être un phare de vérité si important. Ce serait nul de perdre tout cela, sans parler du fait que cela signifierait que moi et mes amis qui faisons cela ensemble ne pourrions pas traîner aussi bien beaucoup. »