"Pas de balkanisation sur des lignes ethniques": Le ministre de l’Union écrit au Premier ministre à Manipur

Rajkumar Ranjan Singh, ministre d’État aux Affaires extérieures et à l’Éducation, a écrit au Premier ministre Narendra Modi au sujet de la menace de «balkanisation sur des bases ethniques» au Manipur. Le député du BJP, dont la circonscription de Lok Sabha est Inner Manipur, a demandé au Premier ministre de « freiner et contrôler » avec « une main forte » toute tentative de démantèlement de l’État du nord-est, où vivent 35 groupes ethniques.

Plus de 70 personnes sont mortes depuis le 3 mai dans des affrontements entre les Meiteis, qui vivent dans et autour de la vallée de la capitale de l’État Imphal, et la tribu Kuki, qui sont installés dans les collines, sur la demande des habitants de la vallée pour l’inclusion dans les tribus répertoriées ( ST). Suite à cela, 10 députés tribaux du Manipur dirigé par le BJP ont écrit une lettre au ministre de l’Intérieur Amit Shah, exigeant une administration distincte pour les tribaux au sein de l’État, disant qu’ils « ne peuvent plus vivre ensemble ».

« À partir du 3 mai et pendant quelques jours, le chaos total et la confiance se sont évaporés entre les deux communautés – Meiteis et Kukis. Dans une consternation et une frustration totales, les dirigeants de Kuki, y compris leurs députés, ont commencé à exiger une administration politique distincte pour leur peuple. Peut-être subissent-ils d’énormes pressions de la part de divers milieux, y compris des militants », a déclaré M. Singh dans la lettre envoyée samedi au Premier ministre Modi.

« C’est une proposition très dangereuse pour un petit État comptant 35 groupes ethniques. La coexistence pacifique devrait être la norme. Le conflit Naga-Kuki, l’affrontement Meitei-Pangan (musulman) et maintenant l’émeute Meitei-Kuki doivent être traités comme des aberrations. Ces doit être freinée et contrôlée par une main forte. Aucune balkanisation sur des bases ethniques ne doit être encouragée à tout prix », a déclaré le ministre d’État aux Affaires extérieures dans la lettre.

Violence ethnique du Manipur : les fournitures ont commencé à atteindre l’État avec une escorte militaire

Il a déclaré que les personnalités publiques qualifiant la violence de « nettoyage ethnique » étaient fausses et qu’elles devaient s’abstenir d’utiliser « des expressions aussi dangereuses ».

Vendredi, le directeur général de la police de Manipur, P Doungel, a également démenti les allégations des 10 députés tribaux selon lesquelles la police de Manipur aurait « dépouillé » les flics de Kuki de tous leurs pouvoirs et les aurait « désarmés » avant que la violence n’éclate entre les Meiteis et les Kukis. La police de Manipur a déclaré: « … Tous les policiers Kuki / Meitei, du DGP (directeur général de la police) au grade le plus bas, qu’ils soient en kaki ou en vert, s’acquittent tous de leur mieux, où qu’ils soient affectés. »

Le ministre de l’Union dans la lettre a déclaré que l’affrontement entre les deux communautés avait été déclenché par un rassemblement pacifique qui est soudainement devenu violent, et malheureusement, les militants lui donnent une couleur commune.

« Quelques militants essaient d’introduire l’angle religieux selon lequel les Meiteis sont pour la plupart des hindous et les Kukis sont des chrétiens. Ils essaient de blâmer les personnes qui se sont radicalisées au nom de la religion et de la culture. L’incendie d’églises et de temples est cité pour amener C’est intenable. Des foules violentes brûlent et détruisent tout sur leur passage… Il était impossible pour la police locale de contrôler les émeutiers jusqu’à ce que l’armée et les forces paramilitaires arrivent et interviennent », a déclaré M. Singh dans la lettre.

« Si certains esprits avisés essaient de créer une démarcation politique à travers des crimes aussi odieux, de tels plans ne devraient jamais réussir. Ils ne peuvent pas bluffer le gouvernement de l’Union en mettant en place un plan de match. Sacrifier des vies humaines innocentes pour réaliser un programme politique est indésirables et indésirables. Travailler à une coexistence pacifique doit être la solution. Le démembrement ne sera jamais une solution », a déclaré le ministre de l’Union.

Violence ethnique du Manipur : L’armée a intensifié ses patrouilles dans les zones sensibles. Ils organisent également des réunions de paix régulières entre les communautés, en plus de fournir de l’aide.

« Nous ne devons blâmer aucune communauté ou groupe ethnique… Les relations harmonieuses entre les groupes ethniques sont souvent violées par les dirigeants pour atteindre leurs objectifs politiques. Les politiciens myopes jouent souvent avec la vie et les émotions des gens ordinaires… Ils ont fait suffisamment de dommages à la société. Leurs tactiques provoquent des pertes inimaginables, par exemple l’actuel enfer ethnique. Ces dirigeants locaux doivent être identifiés et condamnés », a déclaré M. Singh.

Le ministre de l’Union a également accusé la politique coloniale britannique de diviser pour régner d’avoir semé les graines de la crise actuelle.

Lorsque Manipur est passé sous contrôle britannique après la guerre anglo-manipur en 1891, l’administration de la vallée est restée avec le roi de Manipur et l’administration de la colline est restée avec le président du darbar de Manipur, qui était invariablement un Britannique, a écrit M. Singh dans la lettre.

« Un fossé psychologique était en train de se créer. Après l’indépendance également, l’article 371C faisait toujours la barrière entre les collines et la vallée », a déclaré M. Singh.

M. Singh a demandé au Premier ministre Modi de travailler à la suppression des « divisions mécaniques » à Manipur, élargies par les affiliations religieuses.

« L’État devrait appartenir au peuple dans son ensemble – sans aucune distinction d’habitants des collines ou des vallées – sur le modèle de l’Himachal Pradesh. Si nécessaire, l’article 371C peut être modifié », a déclaré M. Singh, faisant référence à une garantie constitutionnelle spécifiquement traite avec Manipur.

Violence ethnique du Manipur : Plus de 70 personnes sont mortes dans l’affrontement entre Meiteis et Kukis

Les groupes Meitei ont allégué que la protestation des tribus Kuki contre la demande des Meiteis d’être inclus dans la catégorie ST n’était qu’une excuse pour pousser vers leur objectif principal – la formation d’un pays Kuki séparé. Le ministre en chef du Manipur, N Biren Singh, qui est du BJP, a déclaré que l’intégrité territoriale du Manipur serait protégée.

Les tensions suscitées par l’expulsion des villageois de Kuki et des immigrants illégaux présumés des forêts réservées et protégées, et la destruction des champs de pavot ont précédé les violences qui ont éclaté le 3 mai.

L’incapacité du gouvernement de l’État à répondre à la question de savoir comment identifier les immigrants illégaux venus du Myanmar pour échapper à la persécution est un facteur qui contribue au ressentiment des Meiteis.

Une section des Meiteis a allégué que des immigrants illégaux se sont installés parmi les tribaux qui vivaient à Manipur, en raison de liens culturels, claniques, religieux et familiaux. Ils ont demandé au gouvernement de mener à bien l’exercice du registre national des citoyens (NRC). La déforestation à grande échelle dans les collines et les districts à prédominance tribale, comme Churachandpur, serait attribuée aux immigrants illégaux qui établissent de nouvelles colonies.

La section des districts de collines dans le ‘India State of Forest Report 2021’, réalisé par le Forest Survey of India (FSI)

L’échelle de la culture du pavot à Manipur s’est également étendue sur 15 400 acres de terres dans les collines entre 2017 et 2023, selon les données de l’unité spéciale anti-drogue de l’État Narcotics and Affairs of Border (NAB).

Les données du NAB montrent que 291 envahisseurs ont été expulsés des forêts réservées et protégées entre janvier 2017 et avril 2023. L’action anti-empiètement s’est produite dans 21 endroits à travers l’État entre cette période, selon le NAB.

Les Kukis ont allégué que le gouvernement du BJP à Manipur les ciblait systématiquement – en utilisant la campagne de guerre contre la drogue comme couverture – pour les expulser des forêts et de leurs maisons dans les collines.

Une déclaration conjointe de groupes d’étudiants tribaux à Delhi exigeait une enquête sur l’implication présumée des « Arambai Tenggol » et « Meitei Leepun » – deux organisations de jeunesse du Manipur – dans le « déclenchement pré-planifié et systématique d’un pogrom » contre les tribaux de Manipur.