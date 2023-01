Pas de bagarre ni d’avertissement avant qu’un garçon de six ans ne tire sur un enseignant, selon la police de Virginie

La fusillade d’un enseignant de Virginie par un garçon de six ans dans sa classe la semaine dernière s’est produite sans avertissement, et sans combat ni lutte physique, ont déclaré les autorités.

« Ce que nous savons aujourd’hui, c’est qu’elle donnait des instructions. Il a montré une arme à feu, il l’a pointée et il a tiré une balle”, a déclaré le chef de la police de Newport News, Steve Drew.

Drew a offert la première description détaillée d’une fusillade qui a choqué la ville et qui était remarquable même dans un pays comme les États-Unis où les incidents de violence armée sont courants. Drew avait précédemment déclaré que la fusillade n’était pas accidentelle et avait refusé de donner des détails.

Drew a déclaré qu’il souhaitait clarifier les remarques qu’il avait faites peu de temps après l’incident de vendredi, lorsqu’il avait déclaré qu’il y avait eu une “altercation” avant la fusillade. Il a dit que cela ressemblait plus à une “interaction” entre le garçon et son enseignante de première année à l’école primaire de Richneck, Abby Zwerner, 25 ans.

Drew a réitéré que la fusillade était “intentionnelle” et “non accidentelle”.

Drew a également révélé que l’arme de poing de 9 mm utilisée par le garçon avait été achetée légalement par sa mère et était conservée dans la maison familiale. Il a dit que le garçon l’avait apporté à l’école dans son sac à dos le jour de la fusillade.

Zwerner a levé la main dans une position défensive lorsque l’arme a tiré, et la balle a traversé sa main et dans le haut de sa poitrine, a déclaré Drew. Bien que ses blessures aient été initialement considérées comme mettant sa vie en danger, elle s’est améliorée et est hospitalisée dans un état stable.

Drew a salué Zwerner comme un héros pour avoir rapidement fait sortir ses élèves de la classe après avoir été abattue. Il a dit que la vidéo de surveillance montre qu’elle était la dernière personne à quitter sa classe.

“Elle a tourné à droite et a commencé dans le couloir, puis elle s’est arrêtée … Elle s’est retournée et s’est assurée que chacun de ces élèves était en sécurité”, a déclaré Drew.

Drew a déclaré qu’un employé de l’école s’était précipité dans la salle de classe et avait physiquement retenu le garçon après avoir entendu le coup de feu. Il a dit que le garçon était devenu “un peu combatif” et avait frappé l’employé. Les policiers sont arrivés et l’ont escorté hors du bâtiment et dans une voiture de police.

Le garçon est détenu dans un établissement médical depuis qu’une ordonnance de garde d’urgence et une ordonnance de détention temporaire ont été émises vendredi, a déclaré Drew. Il a dit que ce serait à un juge de déterminer les prochaines étapes pour le garçon. Il a également déclaré que la mère du garçon avait été interrogée par la police, mais il n’est pas clair si elle pourrait potentiellement faire face à des accusations.

Un ami de Zwerner a déclaré à une foule rassemblée lors d’une veillée lundi soir que l’enseignante de première année avait fait preuve de “dévouement et d’amour pour ce qu’elle fait jour après jour”.

“Abby est une guerrière et elle fait preuve de force mentale et physique tous les jours”, a déclaré Rosalie List, enseignante de deuxième année à Richneck. “Je suis si fière d’elle.”

Lauren Palladini, conseillère scolaire de Richneck, a déclaré à la foule que Zwerner était « gentil. Elle est réfléchie. Elle est attentionnée. Et elle a été l’une des enseignantes les plus incroyables avec lesquelles j’ai eu la chance d’interagir.

Les propriétaires d’armes à feu peuvent être poursuivis en vertu d’une loi de Virginie qui interdit à quiconque de laisser imprudemment une arme chargée et non sécurisée d’une manière qui met en danger la vie ou l’intégrité physique d’enfants de moins de 14 ans. Une violation de cette loi est un délit, passible d’une peine d’emprisonnement maximale de un an et une amende maximale de 2 500 $.

La Virginie n’a pas de loi qui exige que les armes à feu sans surveillance soient stockées d’une manière particulière ou une loi qui oblige les propriétaires d’armes à feu à verrouiller affirmativement leurs armes.