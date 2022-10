Pas de 10 ordonnances réexamen des mesures du mini-budget suite aux turbulences du marché

Downing Street hésite sur le paquet de réductions d’impôts du mini-budget de Kwasi Kwarteng au milieu de la pression croissante des marchés financiers et des critiques publiques du Fonds monétaire international (FMI).

Un haut responsable n ° 10 a déclaré L’indépendant que les membres du personnel ont été chargés de réexaminer les mesures dévoilées dans la déclaration mal reçue du chancelier pour voir si des changements ou des demi-tours pourraient être nécessaires.

Le Trésor et le n ° 10 insistent sur le fait que la chute spectaculaire de la semaine dernière sur l’abolition prévue par M. Kwarteng du taux d’imposition sur le revenu de 45 pence pour les hauts revenus a été décidée conjointement par la chancelière et le Premier ministre Liz Truss.

Mais une réévaluation à grande échelle des plans mini-budgétaires de ce type serait considérée comme un signe d’effritement de la foi de la PM en sa chancelière.

Cette décision intervient après que le Trésor a reçu vendredi une première évaluation du paquet de M. Kwarteng de la part de l’Office for Budget Responsibility, qui a mis à nu l’ampleur du resserrement budgétaire qui sera nécessaire pour rétablir l’équilibre des comptes du Royaume-Uni.

Et la Banque d’Angleterre est intervenue avec une action d’urgence pour la deuxième journée consécutive pour éviter une “vente de feu” d’obligations d’État britanniques à la suite des turbulences du marché.

Le FMI a déclaré que l’activité “désordonnée” du marché était en partie due aux réductions d’impôts non financées du chancelier.

L’agence a prédit que la croissance économique passerait d’une prévision de 3,6% cette année à 0,3% en 2023, alors que les consommateurs réagissent à la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt.

Bien que les chiffres aient été calculés avant le mini-budget, le FMI a déclaré qu’il n’améliorerait la croissance à moyen terme que “quelque peu” en réponse aux plans de M. Kwarteng, ce qui aurait pour effet de “compliquer la lutte contre l’inflation”.

Et dans un signe clair que le FMI pense qu’un renversement des changements du chancelier pourrait aider à freiner la spirale des coûts d’emprunt, un responsable a déclaré : “Un changement dans la politique budgétaire modifierait la trajectoire des taux d’intérêt à l’avenir”.

Parler à L’indépendant sous couvert d’anonymat, le responsable n ° 10 a déclaré que le personnel “a été invité à parcourir les mesures et le travail de l’OBR ligne par ligne”.

Ils ont ajouté: «Les turbulences sur les marchés et la nécessité de faire preuve de prudence budgétaire sont prises en compte. Tout est revu, y compris les baisses d’impôt.

“La situation changera beaucoup si les mesures énergétiques sont soigneusement soumises à des conditions de ressources l’hiver prochain et si les prix de gros se calment un peu. Mais cela ne suffit pas à lui seul pour équilibrer les comptes comme cela a été suggéré, en réduisant la dette en pourcentage du PIB.

La pression des députés pour sauver la réputation de prudence budgétaire du parti conservateur et les graves turbulences du marché déclenchées à la suite du mini-budget ont provoqué une refonte du n ° 10, a déclaré le responsable.

Les options considérées comme étant à l’étude par le n ° 10 incluent la possibilité d’une augmentation échelonnée de l’impôt sur les sociétés, plutôt que de le maintenir à 19%.

Le mini-budget du mois dernier a renversé les plans du gouvernement précédent d’augmenter le prélèvement à 25 % l’année prochaine.

Les plans en discussion le maintiendraient toujours en dessous de 25% jusqu’en 2026, mais pourraient le voir augmenter progressivement jusqu’à 22% sur plusieurs années.

Une autre option à l’étude est un report d’un an de la réduction de 1p du taux de base de l’impôt sur le revenu de 20p à 19p, qui doit actuellement prendre effet en 2023.

Cependant, cela ne fournirait qu’une économie ponctuelle de 5 milliards de livres sterling et aurait peu d’impact sur les niveaux d’endettement à moyen terme, car une réduction à partir de 2024 a déjà été prise en compte par le prédécesseur de M. Kwarteng, Rishi Sunak.

Ni le No 10 ni le Trésor n’ont confirmé que l’exercice d’examen était en cours.

Un calendrier complet pour que l’OBR produise ses dernières vérifications sur les calculs du Trésor est attendu sous peu. Le jugement du chien de garde sera publié avec le plan budgétaire complet à moyen terme de M. Kwarteng le 31 octobre, qui a été avancé de près d’un mois par rapport à sa date initialement prévue du 23 novembre.

Dans l’état actuel des choses, les mesures du mini-budget devraient laisser un trou de 60 milliards de livres sterling dans les finances du gouvernement d’ici 2026, selon une analyse du groupe de réflexion de l’Institute for Fiscal Studies (IFS).

Des réductions radicales du secteur public seront donc nécessaires si le gouvernement s’en tient à 43 milliards de livres sterling de réductions d’impôts et tente également de stabiliser la dette en tant que part de la production économique d’ici 2026.

Malgré l’espoir que les mesures de réduction des impôts stimuleraient la croissance, la banque d’investissement Citi, en collaboration avec l’IFS, a prédit que l’économie se contracterait en 2023 et 2024.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Grâce à des réductions d’impôts et à des réformes ambitieuses du côté de l’offre, notre plan de croissance stimulera une croissance durable à long terme, qui conduira à plus d’emplois, à des salaires plus élevés et à un financement durable des services publics.

« Le gouvernement s’est engagé à faire preuve de responsabilité financière. S’appuyant sur le plan de croissance, la chancelière présentera le plan budgétaire à moyen terme le 31 octobre, parallèlement à une prévision complète de l’OBR.

Mais les députés conservateurs ont averti M. Kwarteng qu’il “déstabiliserait les marchés” à moins qu’il n’obtienne le soutien des députés pour ses politiques économiques.

Et le parti travailliste a déclaré que le chancelier était dans “un dangereux état de déni” quant à l’impact de sa politique.

Le chancelier fantôme a exhorté M. Kwarteng à “mettre de côté sa fierté, à faire ce qu’il faut pour notre pays, à mettre fin à ce non-sens et à inverser le budget”.

Elle a déclaré: «La chancelière est dans un état de déni dangereux, mais le coût de ces erreurs n’est que trop réel pour tout le monde. Coûts d’emprunt en hausse, croissance en baisse, les versements hypothécaires devraient augmenter de 500 £ par mois.

“Maintenant, ils se débrouillent pour chercher des coupes, frappant les plus vulnérables et frappant nos services publics.”

Le président conservateur du Comité du Trésor des Communes, Mel Stride, a averti le chancelier qu’il devrait contacter les députés de l’ensemble des Communes pour être “absolument certain” qu’il peut faire approuver les mesures.

“Tout manquement à cela perturbera les marchés”, a averti l’ancien ministre du Trésor.

Et l’ancien ministre du cabinet Julian Smith a averti que le gouvernement ne devait pas équilibrer les prochaines réductions d’impôts “sur le dos des personnes les plus pauvres de notre pays” en augmentant les prestations en fonction des salaires plutôt que de l’inflation.

Comparaissant devant les Communes pour la première fois depuis son mini-budget, M. Kwarteng a révélé qu’il annoncerait la décision sur l’augmentation des prestations dans sa déclaration du 31 octobre.

Un cri de « démission » a été entendu lorsque M. Kwarteng s’est approché de la boîte d’expédition pour la première fois.

Mais le chancelier et son équipe ont été conduits relativement facilement par les députés d’arrière-ban conservateurs et ont défendu à plusieurs reprises leur approche avec la ligne d’attaque de la «coalition anti-croissance» de Mme Truss contre l’opposition.