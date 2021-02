La Bosnie est un pays de transit pour les migrants qui tentent de se rendre dans l’Union européenne, mais la frontière extérieure de l’Union européenne est fermée. Cela a laissé des milliers de migrants bloqués. Des centaines d’entre eux, comme Salman et ses frères, dorment dans la rue dans des bâtiments abandonnés, des tentes de fortune et même dans de vieux wagons de marchandises. Les températures hivernales sont bien inférieures à zéro en Bosnie-Herzégovine. Alors pourquoi ces personnes ne sont-elles pas placées dans des abris d’urgence?

Le péage sur la santé mentale

Salman m’explique que certains de ses compagnons de voyage ont développé des problèmes de santé mentale lors de leur voyage du Pakistan à la Bosnie. Les familles de la classe moyenne économisent des milliers d’euros pour envoyer leurs fils en Europe. Mais maintenant, ils sont bloqués à mi-chemin, pas d’avancée, pas de retour, écrasés par la culpabilité d’avoir laissé tomber leur famille chez eux.

Salman et ses frères font partie d’un groupe de migrants pakistanais bloqués dans la région de Tuzla depuis un an et demi. Ils vivent dans un wagon de fret abandonné depuis sept mois. Ils ont tenté à plusieurs reprises de traverser la frontière bosno-croate sans succès. Ils disent qu’ils essaieront une fois de plus et s’ils échouent, ils opteront pour le rapatriement au Pakistan. Selon eux, cela met leurs familles en danger. Cela a coûté 3000 à 4000 euros chacun pour les amener jusque-là et de nombreuses familles ont contracté des dettes pour récolter cet argent.

Les autorités locales refusent d’ouvrir un camp de migrants dans la région de Tuzla, mais la ville reste une zone de transit importante entre la Serbie et la Croatie.

Les organismes de bienfaisance prennent le relais

Des ONG, comme EMMAUS, sont intervenues et offrent aux migrants un endroit où se réchauffer. Beaucoup sont des migrants économiques du Pakistan ou d’Afrique du Nord, comme Brahim Radi et ses amis algériens. Il a essayé de traverser la frontière croate à plusieurs reprises. Il me dit qu’un garde-frontière croate s’est cassé la dent avec une matraque. Il sent qu’il est descendu légèrement car certains ont perdu les yeux et les côtes cassées face aux gardes-frontières.

A Emmaüs, les migrants peuvent prendre une douche et se changer en vêtements propres. Dzeneta Delic-Sadikovic est une jeune avocate, elle dirige l’Emmaüs à Tuzla. Elle me dit que «le problème de la violence à la frontière croato-bosniaque doit cesser. Ces personnes ne veulent pas rester ici, une solution doit être trouvée pour leur permettre de quitter la Bosnie et de se diriger vers l’Europe.

Lipa

Nous sommes allés au camp de Lipa dans l’ouest de la Bosnie qui a brûlé à Noël. Une enquête est toujours en cours pour savoir qui a mis le feu, mais pour l’instant, il n’y a pas de réponse à cette question.

Le camp de Lipa a été mis en place pour l’été. Les autorités locales n’ont pas réussi à le rendre adapté à l’hiver. L’Organisation internationale pour les migrations s’en est rendu compte et s’est retiré des opérations là-bas. Le gouvernement bosniaque lui a trouvé un autre emplacement, près de Sarajevo. Mais les protestations locales ont rendu le transfert impossible. Pour empêcher les gens de mourir de froid, le ministère de l’Intérieur a pris le relais et installé des tentes chauffées.

Suleman Shahid est un migrant du Pakistan. De retour à la maison, il était ingénieur civil. Il est au camp de Lipa depuis quatre mois maintenant. Il a trouvé l’équipe d’Euronews en train de filmer autour du camp et nous a offert une partie de sa nourriture faite maison. C’est alors qu’il nous dit qu’ils doivent marcher deux kilomètres pour avoir de l’eau potable. Il dit qu’on ne leur donne que «trois bouteilles d’eau par jour pour 33 à 45 personnes».

Il y a actuellement environ 9 000 migrants en Bosnie-Herzégovine. L’ambassadeur de l’UE à Sarajevo nous a dit que ce ne devrait pas être une tâche difficile de leur trouver un abri et il exhorte les autorités à accélérer l’action.

Mais pour l’instant, les migrants sont obligés de se rendre dans une source locale pour se laver. Il n’y a pas d’eau chaude. Ziaullah Zaheer est un migrant d’Afghanistan. Il est l’un des orateurs officiels des migrants à Lipa. Il dit que l’UE devrait prendre des mesures sérieuses pour aider les migrants. Zaheer a quitté l’Afghanistan parce qu’il était ciblé par des groupes de combattants. Un de ses frères a perdu un œil dans la violence dans son pays d’origine. Il veut arriver en Europe pour une vie plus sûre.

Un système de dysfonctionnement

Chaque année, l’UE achemine environ 20 millions d’euros vers la Bosnie-Herzégovine. L’argent est censé être destiné à la gestion des migrations, mais les structures étatiques dysfonctionnelles dans le pays font souvent obstacle. Les décisions du gouvernement fédéral peuvent être bloquées par les autorités locales. Certaines régions du pays refusent d’assumer l’un des fardeaux liés à l’hébergement des migrants.

Un camp de la ville frontière

Nous nous sommes dirigés vers Bihac, près de la frontière croate où se trouvent une soixantaine de squats. TOrganisation internationale pour les migrations leur livre de la nourriture. Natasa Omerovic travaille pour l’organisation internationale, dit-elle, «la situation est désastreuse, grave et ces personnes ont besoin de conditions de vie élémentaires», (…) quelque 1000 personnes dans toute la région sont squattées dans des lieux et des bâtiments ».

Bira est une ancienne usine de réfrigérateurs. Jusqu’en septembre dernier, il servait de camp temporaire pour accueillir 2000 migrants. Mais les habitants ont été contrariés par l’augmentation des cambriolages et ce n’est pas tout. Seid Sehic vit à proximité de l’ancien camp et nous raconte un événement traumatisant qu’il a vécu en plantant des pommes de terre:

«Cinq migrants sont venus ici dans mon jardin et l’un d’eux avait un long couteau à la main et il m’a attaqué, heureusement le couteau n’est pas entré dans mon estomac, juste à travers mes vêtements. Je me suis reculé et j’ai ramassé une fourche qui mentait. et j’ai frappé le migrant qui essayait de me poignarder. Je lui ai dit de laisser tomber le couteau.

Nous avons discuté de la question des migrants avec le Premier ministre du canton d’Una-Sana où se trouve Bihac. Un diplomate de haut rang nous a dit qu’il fallait garder à l’esprit une chose Mustafa Ruznic: C’est un homme qui était prêt à laisser les migrants mourir de froid. Il justifie cette position anti-migrants dure en raison de problèmes de sécurité présumés et du nombre élevé de crimes commis par des migrants dans sa région. Il nous dit que «dans le canton d’Una Sana, il y a des bagarres permanentes entre Pachtounes et Hazaras, entre chiites et sunnites. Au cours des trois dernières années, ces migrants ont commis plus de 3 200 infractions. Parmi ces crimes figurent les viols, les meurtres de migrants et aussi plusieurs tentatives de meurtre contre nos citoyens. Ils commettent un incendie criminel et s’introduisent par effraction dans des maisons privées. Tous les migrants qui se promènent dans notre ville doivent être expulsés, ils sont ici illégalement ».

Sa position sur les migrants semble peu susceptible de changer. Cela pourrait expliquer pourquoi des panneaux d’affichage « NO CAMP » se trouvent autour de l’entrée du camp de Bira et pourquoi les habitants en colère s’opposent à la réouverture du site entièrement équipé.

De plus, en avril de l’année dernière, Bihac a connu une bagarre majeure entre des groupes de migrants rivaux. 450 personnes étaient impliquées. En septembre, le camp a été fermé, mais toute l’infrastructure est toujours là. Pour résoudre le problème urgent des migrants qui dorment dehors en plein hiver, l’UE a suggéré de rouvrir l’établissement. Mais les décideurs locaux ont opposé leur veto à cela. Natasa Omerovic, responsable à l’OIM, nous dit à quel point c’est une tragédie:

«Cet endroit peut être utilisé dans les prochaines 24 heures, il est prêt. Nous avons un total de 250 unités d’hébergement et chaque unité d’hébergement peut y accueillir six personnes, ce qui nous donne le nombre de 1500 personnes qui peuvent être hébergées dans ce camp.

Le personnel de l’OIM a aidé 303 migrants bloqués à rentrer chez eux l’année dernière. Ils aident rapatriés volontaires avec logistique et billets d’avion.