La banque centrale du Vietnam a rejeté les allégations américaines de manipulation de la monnaie, insistant sur le fait que sa politique vise à promouvoir la «stabilité» après que Washington ait qualifié le pays de concurrent déloyal, ouvrant potentiellement la voie à de nouveaux tarifs.

La Banque d’État du Vietnam a répondu à un nouveau rapport du Département du Trésor américain dans un communiqué jeudi matin, rejetant les accusations selon lesquelles elle aurait manipulé sa monnaie pour créer «Avantages déloyaux pour les concurrents étrangers» mais en disant qu’il est néanmoins disposé à discuter de la question avec les responsables américains.

Affirmant que ses politiques monétaires sont conçues pour contrôler l’inflation, encourager la croissance et «Stabiliser la macro-économie», la banque a insisté sur le fait qu’elle n’avait aucune intention de « Créer [an] avantage commercial international injuste », en ajoutant que ça «Attache une grande importance à une stabilité et une durabilité» relation avec les États-Unis.

La Banque d’État du Vietnam se coordonnera avec les ministères et succursales concernés pour discuter et travailler sur les questions qui intéressent les États-Unis, dans un esprit de coopération. [and] bénéfice mutuel

S’agissant de l’excédent commercial existant de 57 milliards de dollars avec les États-Unis, la banque a déclaré que l’écart était causé par « Une gamme de facteurs » lié au « Particularités de l’économie vietnamienne. »

Aussi sur rt.com Les États-Unis qualifient le Vietnam et la Suisse de « manipulateurs de devises » et placent la Chine, l’Inde et d’autres sur la liste de surveillance

Washington a précédemment accusé Hanoi – le treizième partenaire commercial des États-Unis – de manipulation, augmentant les tarifs sur l’industrie du pneu du pays en novembre tout en affirmant qu’il l’avait délibérément « Sous-évalué » sa monnaie, le dong. Le rapport du Département du Trésor de mardi était la première fois que les États-Unis giflaient officiellement le Vietnam avec le « manipulateur » L’étiquette, cependant, jette les bases de sanctions supplémentaires si les deux parties ne parviennent pas à résoudre le différend lors de négociations bilatérales.

Le Trésor a également frappé la Suisse avec la même désignation dans son rapport sur la base de trois critères: un excédent commercial de plus de 20 milliards de dollars avec les États-Unis, un excédent du compte courant supérieur à 2% du PIB et une intervention monétaire supérieure à 2% du PIB. L’Inde, la Thaïlande et Taiwan, quant à eux, ont été ajoutés à un «Liste de surveillance» sur des préoccupations similaires d’ingérence de la monnaie.

Aussi sur rt.com « Aliéner les pays du monde entier »: Washington poursuit son plan visant à punir la « manipulation des devises »

Alors que la Chine était considérée comme un manipulateur de devises l’année dernière au milieu d’une guerre commerciale naissante avec les États-Unis, Washington a révoqué le label en janvier avant l’accord commercial de « phase un » entre les deux pays. Cependant, Pékin reste sur la liste de surveillance, car les responsables américains insistent sur le fait qu’il doit encore «Prendre les mesures nécessaires pour éviter une monnaie toujours faible.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!