Pas d’Ashneer Grover cette fois ? Le teaser révèle les requins de la saison 2

Après un démarrage réussi, Shark Tank India est prêt à revenir avec la saison 2. La page officielle de Sony a partagé le teaser de l’émission commerciale. Cependant, l’Ashneer Grover préféré de tous est absent du teaser. De plus, un nouveau Shark Amit Jain peut être vu dans la vidéo promotionnelle.

Maintenant, les fans ont une raison de dire “Ye toh bahut acchi deal hai (c’est une bonne affaire)” alors que l’émission hybride de réalité commerciale revient avec sa deuxième saison, et pour ajouter à cela, l’émission a verrouillé ses requins pour la seconde saison.

L’émission, qui a stimulé le moteur de croissance des entreprises indiennes et changé la façon dont l’Inde envisage l’entrepreneuriat avec sa première saison, fournira une fois de plus une plate-forme aux aspirants commerciaux pour poursuivre leur rêve d’entreprise avec leurs idées commerciales à des investisseurs expérimentés et à des experts commerciaux ou alors qu’ils sont connus sous le nom de The Sharks dans la deuxième édition.





En outre, il a également impressionné la communauté des memers avec les one-liners des requins alors que les mèmes de Shark Tank India sont devenus une sensation virale avec des personnes les utilisant pour communiquer efficacement et faire valoir leur point de vue dans leurs cercles sociaux et professionnels.

Prêts à investir dans des entreprises potentielles cette saison, les requins de la saison 1 sont Anupam Mittal (fondateur et PDG de Shaadi.com – People Group), Aman Gupta (co-fondateur et CMO de boAt), Namita Thapar (directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals), Vineeta Singh (co-fondatrice et PDG de Sugar Cosmetics), Peyush Bansal (fondatrice et PDG de Lenskart.com), ainsi qu’un nouveau requin – Amit Jain (PDG et co-fondateur – Cardekho Group, InsuranceDekho.com)

La deuxième saison de l’émission sera animée par le comédien de stand-up Rahul Dua, qui ajoutera du piquant aux discussions commerciales complexes. Shark Tank India 2` sera bientôt diffusé sur Sony Entertainment Television et Sony LIV ! (Avec les contributions de l’IANS)